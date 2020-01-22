Aydın'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Aydın'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
|22 Ocak 2020 20:29
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Aydın'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Aydın'da saat 19.49'da merkez üssü Emirdoğan bölgesi olan 3.5 büyüklüğünden bir deprem meydana geldi. Yerin 5.3 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem Aydın ve çevresinde hissedildi.
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