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66 sanığın yargılandığı istinaf duruşması devam etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 137 sanık hakkında İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün ardından, istinaf tarafından 66 sanık yönünden duruşma açılması kararı üzerine sanıkların yargılanmasına devam edildi.
 22 Ocak 2020 20:45
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66 sanığın yargılandığı istinaf duruşması devam etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 137 sanık hakkında İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün ardından, istinaf tarafından 66 sanık yönünden duruşma açılması kararı üzerine sanıkların yargılanmasına devam edildi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesince Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşmada heyet başkanı, mevcut başkanın sağlık durumu nedeniyle rapor aldığını, heyet değişikliği olduğunu ve kararın bu celse açıklanmayacağını bildirdi.

Başkan, sanıklar ve avukatlardan tahliye talepleriyle ilgili kısa savunma yapmalarını istedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaayı önceki celselerde verdiğini belirterek, "Takdir mahkemenindir." dedi.

Tutukluluk sürelerinin çok uzun olduğunu ifade eden sanıklar ve avukatları, suçsuz olduklarını savunarak tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nin çözümlerinin yapılmasına ve dökümlerin ilgililere tebliğine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Davanın geçmişi

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Mayıs 2018'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada 280 sanıktan 137'si hakkında karar vermiş, 143 sanığın dosyasını ise ayırmıştı.

Mahkeme, aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan, "Yurtta Sulh Konseyi"nce Manisa ve İzmir'de sözde sıkıyönetim komutanı ilan edilen eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, eski Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, eski Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, eski Amfibi Gemiler Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün, eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, eski Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş ve eski Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihayet Ünlü'nün de bulunduğu 104 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.

Darbe girişiminden sonra itirafçı olan "Şapka" kod adlı gizli tanık eski albay Hakan Bıyık ve "Kuzgun" kod adlı eski tuğamiral Halil İbrahim Yıldız ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanıklardan 21'i, "Cumhurbaşkanına suikaste yardım" suçundan 20 yıl, 31'i ise "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay ila 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmıştı.

Kurulan hükmü itiraz üzerine inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan, eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, eski Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihayet Ünlü, eski Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol ve eski Amfibi Gemiler Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün'ün de bulunduğu 66 sanık hakkındaki davanın yeniden görülmesine hükmetmişti.

Anadolu Ajansı
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