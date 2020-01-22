Bakan Soylu'dan A. Çevik'in ailesine taziye ziyareti
|22 Ocak 2020 20:58
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Helikopterle Mardin'den Bitlis'in Güroymak ilçesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilçenin Nurtepe Mahallesi'ndeki Muhammed Hafid Efendi Erkek Yatılı Kur'an Kursuna gitti.
Burada ailenin büyükleri ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Soylu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kanaat önderi Abdülkerim Çevik'in yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu, dua etti.
Bakan Soylu, dışarıda taziye için gelen vatandaşları selamlayarak, "Cümleten başınız sağolsun. Allah sabır versin. Allah cenneti ve cemali ile müşerref etsin. Vakarınıza çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun." dedi.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Muş Valisi İlker Gündüzöz, AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler ile Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığına geçen Soylu, buradan helikopterle Muş'a hareket etti.
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