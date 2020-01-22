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Mitolojik karakter 'Babafingo' ismini verdi ve tescil ettirdi

Edirneli şekerlemeci Arif Meriç, kendi ürettikleri tatlıya Hıdrellez Şenlikleri'yle bütünleşen mitolojik karakter 'Babafingo' ismini vererek Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tescilletti. İçerisinde sadece fındık, fıstık, ceviz, tahin, bal, karanfil ve hurma bulunan yeni tatlının mucizevi bir lezzet olduğunu söyleyen Meriç, "Babafingo gücü, kuvveti, sıhhati ve afiyeti temsil eden bir isim. Herkese afiyet olsun" dedi.
 22 Ocak 2020 21:08
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Mitolojik karakter 'Babafingo' ismini verdi ve tescil ettirdi

Edirne'de her yıl Mayıs ayında kutlanan Hıdrellez Şenlikleri'nde, vatandaşların gece sabaha kadar sudan çıkmasını beklediği mitolojik karakter Babafingo'nun ismi artık bir tatlıyla anılacak. Fikri bir yıl önce hayata geçirerek Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuran Edirneli şekerlemeci Arif Meriç, bu süreçte de 'Babafingo' adını verdiği tatlının tarifini geliştirdi. İçinde fındık, fıstık, ceviz, tahin, bal, karanfil ve hurma bulunan tatlıyı yapan Meriç; un, şeker, tuz ve hayvansal yağ ise kullanmadı. Meriç'in tatlıyla ilgili patent başvurusuysa geçtiğimiz günlerde kabul edildi ve tescil belgesi eline ulaştı.

10 YIL BOYUNCA İSİM HAKKINI ALDILAR

Tescil için 1 yıl beklediklerini söyleyen Meriç, "1 yıl boyunca askıda geldik. 1 yılın sonunda da 'Babafingo' şahsımız tarafından tescillendi. 10 yıl boyunca devam edecek. Gelecek nesillere de babafingoyu artık tescillenmiş olarak götüreceğiz. Öncelikle bunu düşündük ve tasarladık. Biliyorsunuz Hıdırellez'de büyük bir şölen ve ahenk var. Türkiye'nin her yerinden akın akın insanlar geliyor. Bir taraftan ateşin göklere yükselmesi, bir taraftan da nehrin içindeki o güzelliğin meydana çıkması herkesi heyecanlandırıyor. Biz de Edirnemize her gelen misafirimiz bilhassa Kakava Şenlikleri'nde tatlansın diye bu tatlıyı yaptık ve gücü temsil etmesi için de ismini Babafingo koyduk" diye konuştu.

'ŞU ANDA 2 ÇEŞİDİ VAR'

Tatlıda un, tuz, şeker ve yağ bulunmadığının altını çizen Meriç, "İçerisinde fındık, fıstık, ceviz, tahin, bal, karanfil ve hurma var. Bir diğer çeşidini de sadece yer fıstığıyla yaptık. Meriç ilçemizin yer fıstığı ile balını bir araya getirdik, karıştırdık. Şu anda iki çeşit babafingo var ama ileride daha çeşitlerini yapmayı düşünüyoruz" dedi.

BABAFİNGO EFSANESİ

Romanların inanışına göre bir zamanlar onlara yol göstermiş, önderlik etmiş kişinin sularda kaybolduğuna ve bir gün geri döneceğine inanılır. Kakava Şenlikleri'nde suya girmek, biraz da bu olayı anmak içindir.
DHA
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