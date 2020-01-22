Masterchef Güzide lüks villasını sattı!
MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Güzide Mertcan restoran açıyor. YouTube sayfasında merak edilen soruları yanıtlayan Mertcan, evini de sattığını açıkladı.
|22 Ocak 2020 21:18
|Yazdır
MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Güzide Mertcan restoran açıyor. YouTube sayfasında merak edilen soruları yanıtlayan Mertcan, evini de sattığını açıkladı.
MasterChef yarışmacılarından Güzide Mertcan'ın lüks evi sosyal medyada gündem olmuştu.
7 milyon TL değerindeki lüks villa uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.
Villanın satılık olduğunu söyleyen Mertcan çok konuşulan evini sattığını açıkladı.
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Ersan Şen konuşurken moderatör panik oldu
21 Ocak 2020 21:22
|'Babil dizisine soruşturma' iddiasına yapımcı firmadan yanıt
21 Ocak 2020 20:11
|'Show TV boykot' tepkisi sonrası Ece Üner özür diledi
21 Ocak 2020 20:06
|Sefirin Kızı dizisi, Çukur'u tahtından etti
21 Ocak 2020 19:48
|Ünlü YouTuber'dan 'Taksim Dayı' iddiası
21 Ocak 2020 13:52
|Şarkıcı Nilüfer'e domuz gribi teşhisi
21 Ocak 2020 08:32
|Kenan Işık'tan iyi haber: Gözleriyle iletişim kuruyor
20 Ocak 2020 23:32
|Buket Aydın: Ben Osmanlı zamanında yaşamalıymışım
20 Ocak 2020 14:43
|Aleyna Tilki'ye Tehdit suçundan soruşturma açıldı
20 Ocak 2020 14:34
|Eşi Kenan Işık'ın son durumunu anlattı
20 Ocak 2020 11:44