1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Masterchef Güzide lüks villasını sattı!

MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Güzide Mertcan restoran açıyor. YouTube sayfasında merak edilen soruları yanıtlayan Mertcan, evini de sattığını açıkladı.
 22 Ocak 2020 21:18
Yazdır
Masterchef Güzide lüks villasını sattı!

MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Güzide Mertcan restoran açıyor. YouTube sayfasında merak edilen soruları yanıtlayan Mertcan, evini de sattığını açıkladı.

MasterChef yarışmacılarından Güzide Mertcan'ın lüks evi sosyal medyada gündem olmuştu.

7 milyon TL değerindeki lüks villa uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.

Villanın satılık olduğunu söyleyen Mertcan çok konuşulan evini sattığını açıkladı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ersan Şen konuşurken moderatör panik oldu
21 Ocak 2020 21:22		 'Babil dizisine soruşturma' iddiasına yapımcı firmadan yanıt
21 Ocak 2020 20:11
'Show TV boykot' tepkisi sonrası Ece Üner özür diledi
21 Ocak 2020 20:06		 Sefirin Kızı dizisi, Çukur'u tahtından etti
21 Ocak 2020 19:48
Ünlü YouTuber'dan 'Taksim Dayı' iddiası
21 Ocak 2020 13:52		 Şarkıcı Nilüfer'e domuz gribi teşhisi
21 Ocak 2020 08:32
Kenan Işık'tan iyi haber: Gözleriyle iletişim kuruyor
20 Ocak 2020 23:32		 Buket Aydın: Ben Osmanlı zamanında yaşamalıymışım
20 Ocak 2020 14:43
Aleyna Tilki'ye Tehdit suçundan soruşturma açıldı
20 Ocak 2020 14:34		 Eşi Kenan Işık'ın son durumunu anlattı
20 Ocak 2020 11:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:31 - Okul Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı22:26 - Seyahate çıkanlar en çok arkadaş, akraba evinde kaldı22:21 - Kars'ta termometreler eksi 25'i gördü22:16 - Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem! 5 ilde hissedildi22:11 - İlk kez yediği trafik cezası makbuzunu çerçeveletti22:06 - Beşiktaş'a soğuk duş! 5 gol var...22:01 - İlçe, Mehmet öğretmen için tek yürek oldu21:56 - İlçe yöneticileri, öğrenciler için nöbet tutuyor21:51 - Marmaris'te Kenan Evren'in ismi tabeladan kaldırıldı21:46 - Grip teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede öldü
21:40 - Sanık binbaşı 'tatbikat yalanını' bir kez daha çürüttü21:33 - Peynir altı suyundan yenilebilir ambalaj ürettiler21:28 - Testler tamamlandı... HGK-83 seri üretim için hazır21:23 - TikTok yükselişini sürdürüyor21:18 - Masterchef Güzide lüks villasını sattı!21:13 - Toyota'dan 'araç geri çağırma' haberlerine ilişkin açıklama21:08 - Mitolojik karakter 'Babafingo' ismini verdi ve tescil ettirdi21:03 - En fazla ceza yaz aylarında kesildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli öğretmen alımı unvan bazından oluşan taban puanlar
Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
Ankara Metrosu'nda FETÖ propagandası
Güvenlik soruşturması yeniden getirilmemeli!
Mağazada 750 TL, İnternette 328 TL
Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp döner yapıyorlar
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 581 kişilik görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı
Bekçilerin kimlik sorabilmesi için kanun teklifi verildi
Yeni dönem başladı! Poşetten sonra şimdi de o ürünler...
Kadın kaymakam yılın en başarılı idarecisi seçildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kumbara 4
socioLogisttt 2
benden duymuş olma 1
Della 2
kpss'den sonra bir de mülakat yapmak 1
martin eden 2
idal 2
Evet arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz 2
whatsapp grupları 1
nusr-et 3
SON İLANLAR
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
KOSGEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çankırı Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ESKİ 7 Eski Hükümlü İşçi Alacak
Igdır Halfeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yozgat Boğazlıyan SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam