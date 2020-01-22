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TikTok yükselişini sürdürüyor

ABD'li teknoloji şirketi Facebook, bünyesinde bulunan WhatsApp, Messenger, Facebook ve Instagram uygulamalarıyla "en çok indirilen uygulamalar listesi"ndeki ilk 5 uygulama arasında öne çıktı.
 22 Ocak 2020 21:23
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TikTok yükselişini sürdürüyor

Facebook, şirket bünyesindeki uygulamalarıyla (WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger) en çok indirilen uygulamalar arasındaki üstünlüğünü sürdürüyor.

AA muhabirinin ABD merkezli mobil uygulama pazar araştırma şirketi Sensor Tower'in verilerinden derlediği bilgilere göre, 2019 yılında "en çok indirilen uygulamar listesi"nde; WhatsApp 1. (850 milyondan fazla indirme), TikTok 2. (711 milyon indirme), Messenger 3. (700 milyondan fazla indirme), Facebook 4. (690 milyon indirme) ve Instagram 5. (450 milyona varan indirme) sırada yer aldı.

Facebook şirketi, 2016 yılından bu yana en çok indirilen uygulamalar listesinde ilk 5'te 4 uygulamasıyla yer alırken, şirketin WhatsApp uygulaması uzun yıllardır "en çok indirilen uygulama" olarak zirvedeki yerini koruyor.

TikTok yükselişini sürdürüyor

Facebook'un uygulamaları haricinde en çok indirilenler listesinde ilk 5'e, 2016'da Snapchat, 2017'de SHAREit uygulaması girmeyi başarmıştı.

Listeye 2018 yılında 4. sıradan giriş yapan Çinli ByteDance firmasının popüler uygulaması TikTok ise, yükselişini sürdürerek 711 milyon indirmeyle geçen yıl WhatsApp'ın ardından en çok indirilen 2. uygulama oldu. TikTok ayrıca, 2019 Aralık'ta 40 milyon dolar gelir sağlayarak, en çok gelir elde eden (oyun uygulamaları hariç) 7. uygulama oldu.

Kullanıma sunulduğu günden bu yana 247,6 milyon dolar gelir sağlayan TikTok, toplam gelirinin yüzde 71'ini (176.9 milyon dolar) geçen yıl elde etti.

Türkiye en çok uygulama indirilen 7. ülke

En çok uygulama indirilen ülkeler listesinde ise 2019'un son çeyreğine ait verilere göre, Hindistan 5 milyara varan indirmeyle ilk sırada yer alırken, Hindistan'ı 3 milyardan fazla indirmeyle ABD, 2 milyardan fazla indirmeyle Brezilya takip etti.

Rusya'nın 4., Endonezya'nın 5. ve Meksika'nın 6. olduğu listede, Türkiye 750 milyondan fazla indirme sayısıyla en çok uygulama indirilen 7. ülke oldu.

Uygulamaların indirildiği mağazaların kullanım oranlarında ise Google Play yüzde 70'den fazla kullanım oranıyla, Apple'nin uygulama mağazası App Store'yi geride bıraktı.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çoğu ülkede, uygulama indirmek için Google Play uygulama mağazası App Store'dan daha fazla kullanılırken, ABD, Japonya ve Birleşik Krallık'ta Apple'nin uygulama mağazası daha fazla tercih edildi.

Google Play, App Store'yi geride bıraktı

Öte yandan, dünyada toplam uygulama indirme rakamları geçen yıllara oranla artışını sürdürdü. 2018 yılında App Store ve Google Play dahil olmak üzere toplam 105,3 milyar indirme yapılırken, bu rakam 2018'e oranla yüzde 9,1 artış göstererek geçen yıl 114,9 milyara ulaştı.

114,9 milyar indirmenin, 30,6 milyarı App Store'den yapılırken, 84,3 milyarı Google Play'den gerçekleştirildi. App Store'den yapılan indirmelerde 2018 yılına oranla yüzde 2,7 artış meydana gelirken, Google Play indirmelerindeki artış yüzde 11,7 olarak gerçekleşti.

Liste, teknolojide tekelleşmenin bir yansıması

Facebook, 2012 yılında Instagram'ı, 2014 yılında WhatsApp'ı satın alarak bünyesine katmıştı.

Uzmanlar, en çok indirilen 5 uygulamanın 4'ünün Facebook'a ait olmasının, teknolojide tekelleşmenin bir göstergesi olduğunu savunuyor. Farklı amaçlara göre dizayn edilen platformlardan elde edilen verilerin, tek bir şirketin bünyesinde toplanmasının kullanıcıların veri güvenliği açısından problem teşkil edebileceği de ileri sürülüyor.

Facebook, sahip olduğu uygulamaların kullanıcılar tarafından bilinmesi için bünyesindeki uygulamalarda geçen yıldan itibaren "Facebook'tan" imzasına yer vermeye başlamıştı.

Şirket ayrıca, 2016'daki ABD seçimlerinde kullanıcı verilerinin suistimal edildiği Cambridge Analytica skandalı başta olmak üzere çeşitli veri ihlalleriyle gündeme gelmiş ve yargı süreçlerinin ardından birçok ülkede para cezasıyla karşı karşıya kalmıştı.
Anadolu Ajansı
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