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Grip teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede öldü

Ordu'da, Gürgentepe ilçesi esnafından Yener Demir (38), grip teşhisiyle tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
 22 Ocak 2020 21:46
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Grip teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede öldü

Ordu'da, Gürgentepe ilçesi esnafından Yener Demir (38), grip teşhisiyle tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gürgentepe'de esnaflık yapan Yener Demir, rahatsızlanınca kentteki özel hastaneye kaldırıldı. Grip teşhisiyle tedaviye alınan Demir, dün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yener Demir'in cenazesi, ilçede öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Demir'in kesin ölüm nedeninin, Ankara'ya gönderilen tahlil sonuçlarıyla ortaya çıkacağı belirtildi.

DHA
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