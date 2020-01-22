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İlçe yöneticileri, öğrenciler için nöbet tutuyor

Sivas'ın Zara ilçesinde başlatılan proje kapsamında halk kütüphanesinde sınavlara hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla Kaymakam Mehmet Sayın'ın da aralarında yer aldığı ilçe yöneticileri mesai saatleri dışında kütüphanede nöbete kalıyor
 22 Ocak 2020 21:56
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İlçe yöneticileri, öğrenciler için nöbet tutuyor

Sivas'ın Zara ilçesinde "Gidiyoruz Gündüz Gece Başarıya" adlı proje kapsamında çeşitli sınavlara hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla ilçe yöneticileri mesai saatleri dışında kütüphanede nöbet tutuyor.

Zara Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zara Halk Kütüphanesi birlikteliğinde "Gidiyoruz Gündüz Gece Başarıya" adlı proje başlatıldı.

Proje kapsamında öğrencilerin talebi üzerine halk kütüphanesi hafta içi mesai saatleri dışında da hizmete açıldı. Okul çıkışı kütüphaneye gelen öğrenciler, nezih ve sessiz bir ortamda sınavlara çalışma imkanı buldu.

Öğrencilere destek olmak amacıyla da Kaymakam Mehmet Sayın'ın da aralarında yer aldığı ilçe yöneticileri mesai saatleri sonrası kütüphanede nöbet tutmaya başladı.

Projenin ilk gününde Kaymakam Sayın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Ahmet Karakuş ile öğrencilere refakat etti.

- Öğrencilerin talebi üzerine başlatıldı

Sayın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Projemiz, öğrencilerimizin talepleriyle hayata geçirildi. Öğrencilerimiz okul saatlerinin dışında da ders çalışmak için yer talep ettiler. Biz de taleplerini yerine getirmek için projeyi başlattık. Hafta içi beş gün, mesai saatlerinden sonra saat 21.00'e kadar kütüphanemizi öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza açık tutacağız." diye konuştu.

Öğrencilerin yoğun şekilde sınava hazırlandığını dile getiren Sayın, "Özellikle 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz var. Onlar için iyi bir ortam olduğunu düşünüyorum." dedi.

İlk nöbeti tuttuğunu belirten Sayın, proje süresince her gün bir kurum amiri ve okul idarecisinin öğrencilerin yanında refakatçi olarak kalacağını söyledi.

Kütüphanede YKS'ye hazırlanan öğrencilerden Sümeyye Bal da güzel bir ortamda ders çalışma imkanına kavuştuklarını ifade etti.

Kemal Özcan ise kütüphanede kendilerine çay kahve ikramı da yapıldığını, Sayın dahil ilçe yöneticilerinin nöbet tutarak kendileriyle ilgilenmelerinin çok sevindirici olduğunu vurguladı.
Anadolu Ajansı
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