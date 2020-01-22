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Beşiktaş'a soğuk duş! 5 gol var...

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a iki maçta da 3-2 yenilerek elendi.
 22 Ocak 2020 22:06
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Beşiktaş'a soğuk duş! 5 gol var...

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a iki maçta da 3-2 yenilerek organizasyona veda etti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, adını çeyrek finale yazdırdı.

1. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-0 öne geçti. Mavi-beyazlı ekibin ilk topla buluştuğu atakta sağdan ceza sahasına giren Rashad Muhammed meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Altıpasın solunda Mücahit Albayrak topu tekrar içeri çevirdi, Oltan Karakullukçu müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi: 0-1

33. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. N'Koudou soldan çizgiye inerek pasını içeri çevirdi, Diaby müsait pozisyonda topu boş kaleye attı: 1-1

38. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topa Diaby ceza yayı üzerinde düzgün vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu fakat VAR incelemesinin ardından hakem golü iptal etti.

64. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Ljajic'in ara pasıyla ceza sahasına giren Burak Yılmaz kaleciden sıyrılarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

66. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor eşitliği yakaladı. Soldan gelen ortaya Mehmet Murat Uçar ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu, Karius yatarak topa müdahale etti. Siyah-beyazlı kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırsa da Sissoko ceza sahası girişinde sert vurdu ve topu ağlara gönderdi: 2-2

72. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor yeniden öne geçti. Sağdan hızla ceza sahası içine girip çizgiye inen Mehmet Murat Avcı'nın içeri çevirdiği topu Oltan Karakullukçu gole çevirdi: 2-3

90+1. dakikada Elneny'nin ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla auta gitti.

Karşılaşmayı 3-2 kazanan konuk ekip, çeyrek finale yükseldi.

Anadolu Ajansı
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