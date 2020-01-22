1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İlk kez yediği trafik cezası makbuzunu çerçeveletti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Ramazan Koç, önceki gün yanlışlıkla kırmızı ışıkta geçince 286 liralık trafik cezası ödemek zorunda kaldı.
 22 Ocak 2020 22:11
Yazdır
İlk kez yediği trafik cezası makbuzunu çerçeveletti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Ramazan Koç, önceki gün yanlışlıkla kırmızı ışıkta geçince 286 liralık trafik cezası ödemek zorunda kaldı. Hayatında ilk kez trafik cezasına maruz kalan Koç, kendisine gönderilen cezayı hatıra olarak çerçeveletti.

Biga ilçesinde ikamet eden ve önceki gün Lapseki'de 17 LK 354 plakalı otomobiliyle yanlışlıkla kırmızı ışıkta geçen 75 yaşındaki Ramazan Koç, hayatında ilk kez trafik cezası ödemek zorunda kaldı. Olaydan yaklaşık 2 hafta sonra kendisine konuyla ilgili tebligat yapılan Koç, 286 liralık cezasını ödedi. Hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaşan tecrübeli sürücü, "trafik kural ihlali tespit formunu" çerçeveletti. 1974'te ehliyet alan ve yaklaşık 46 senedir otomobil kullanan Ramazan Koç, "Trafik cezasını çerçeveletme fikri benim aklıma geldi. Hatıra olarak kalsın istedim" ifadelerini kullandı.

"Fotoğraf hoşuma gitti, çerçeve yaptırdım"

Biga'dan Çanakkale'ye doğru seyir halindeyken Lapseki üzerinde yanlışlıkla kırmızı ışıkta geçtiğini ve trafik cezasına maruz kaldığını belirten Koç, "75 yaşındayım. 1974'te ehliyet aldım. Çanakkale'ye gidiyordum. Lapseki'de yanlışlıkla kırmızı ışıkta geçtim ve kamera da o anda yakaladı. Ben suçlu olduğumu biliyorum. Haklı bir ceza. 2 hafta sonra makbuz geldi ve cezamı ödedim. Fotoğraf hoşuma gitti, çerçeve yaptırdım. Hatıra olarak saklamak istiyorum. Hiç olmazsa torunlar bakar. Cezanın gelmesine şaşırmadım. Sarı ışıkla kırmızı ışık arasında geçtim. Durumu fark ettim. Cezanın da geleceğini düşündüm ve geldi. Torunlarım ileride araba sahibi olurlarsa bakıp ona göre gitsinler istedim" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Grip teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede öldü
22 Ocak 2020 21:46		 Mitolojik karakter 'Babafingo' ismini verdi ve tescil ettirdi
22 Ocak 2020 21:08
Eski hükümlü İŞKUR desteğiyle sürü sahibi oldu
22 Ocak 2020 20:53		 50 yaşındaki görme engelli Süheyla'nın diploma sevinci
22 Ocak 2020 20:49
İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri'nin acı günü
22 Ocak 2020 20:09		 Ev temizliğine gidiyordu, mantar üreticisi oldu
22 Ocak 2020 20:01
Antalya'da kadın şoförlerin tuvalet tepkisi
22 Ocak 2020 19:35		 Akdeniz'de fırtına bekleniyor
22 Ocak 2020 19:19
Üşüyen köpek yolcularla şehir turu attı
22 Ocak 2020 18:57		 Tarkan'dan imar izni tartışmalarıyla ilgili açıklama
22 Ocak 2020 18:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:31 - Okul Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı22:26 - Seyahate çıkanlar en çok arkadaş, akraba evinde kaldı22:21 - Kars'ta termometreler eksi 25'i gördü22:16 - Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem! 5 ilde hissedildi22:11 - İlk kez yediği trafik cezası makbuzunu çerçeveletti22:06 - Beşiktaş'a soğuk duş! 5 gol var...22:01 - İlçe, Mehmet öğretmen için tek yürek oldu21:56 - İlçe yöneticileri, öğrenciler için nöbet tutuyor21:51 - Marmaris'te Kenan Evren'in ismi tabeladan kaldırıldı21:46 - Grip teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede öldü
21:40 - Sanık binbaşı 'tatbikat yalanını' bir kez daha çürüttü21:33 - Peynir altı suyundan yenilebilir ambalaj ürettiler21:28 - Testler tamamlandı... HGK-83 seri üretim için hazır21:23 - TikTok yükselişini sürdürüyor21:18 - Masterchef Güzide lüks villasını sattı!21:13 - Toyota'dan 'araç geri çağırma' haberlerine ilişkin açıklama21:08 - Mitolojik karakter 'Babafingo' ismini verdi ve tescil ettirdi21:03 - En fazla ceza yaz aylarında kesildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli öğretmen alımı unvan bazından oluşan taban puanlar
Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
Ankara Metrosu'nda FETÖ propagandası
Güvenlik soruşturması yeniden getirilmemeli!
Mağazada 750 TL, İnternette 328 TL
Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp döner yapıyorlar
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 581 kişilik görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı
Bekçilerin kimlik sorabilmesi için kanun teklifi verildi
Yeni dönem başladı! Poşetten sonra şimdi de o ürünler...
Kadın kaymakam yılın en başarılı idarecisi seçildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Mutsuzluğun kölesi olmak 4
Metinalkan 5
oturmaya mı geldik 2
socioLogisttt 2
lale 1
melankoli 1
Doğalgaz faturalarına şaka gibi çözüm 5
mal mülk biriktirmeye karşı olan insan 2
istemi betil 3
ulaşgkc 4
SON İLANLAR
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
KOSGEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çankırı Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ESKİ 7 Eski Hükümlü İşçi Alacak
Igdır Halfeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yozgat Boğazlıyan SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam