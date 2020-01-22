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Seyahate çıkanlar en çok arkadaş, akraba evinde kaldı

Türkiye'de 2019 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan III. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 24 milyon 264 bin kişi seyahate çıkarken bunların en çoğu arkadaş ve akraba evinde kaldı.
 22 Ocak 2020 22:26
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Seyahate çıkanlar en çok arkadaş, akraba evinde kaldı

Türkiye'de 2019 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan III. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 24 milyon 264 bin kişi seyahate çıkarken bunların en çoğu arkadaş ve akraba evinde kaldı.

TÜİK, hane halkı yurt içi turizm, 2019 yılı III. çeyrek raporunu açıkladı. Raporda yurt içinde ikamet eden 24 milyon 264 bin kişi seyahate çıktığı belirtildi.

Raporda şu bilgilere yer verildi:

"Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan III. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 24 milyon 264 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,8 azalarak 31 milyon 939 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 309 milyon 342 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 9,7 gece oldu. Seyahate çıkanlar, 23 milyar 344 milyon 390 bin TL harcadı. Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2019 yılının III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,4 artarak 23 milyar 344 milyon 390 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 89,6'sını 20 milyar 911 milyon 667 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 10,4'ünü ise 2 milyar 432 milyon 723 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 731 TL oldu.

Bu çeyrekte yapılan seyahat harcamalarının geçen yılın aynı çeyreğine göre değişim oranları incelendiğinde en fazla artış yüzde 36,1 ile sağlık harcamalarında, yüzde 21,1 ile diğer harcamalarda (spor, eğlence, eğitim, mücevher, altın, gümüş, halı, kilim vs) ve yüzde 14,3 ile konaklama harcamalarında oldu. Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 60,5 ile ilk sırada yer aldı. Seyahate çıkış sebeplerinde ikinci sırada yüzde 33,8 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise ile yüzde 3 ile "sağlık" yer aldı.

Seyahate çıkanlar en çok arkadaş, akraba evinde kaldı. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 193 milyon 611 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş, akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 71 milyon 611 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 22 milyon 391 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı."
İhlas Haber Ajansı
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