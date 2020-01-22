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Okul Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı

Nazilli İlçe Milli Eğitim eski Müdürü Hıdır Dağaşan'ın yaş haddinden emekli olmasının ardından İlçe Müdürlüğüne atanan İsmail Şimşek görevine başladı.
 22 Ocak 2020 22:31
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Okul Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı

Nazilli İlçe Milli Eğitim eski Müdürü Hıdır Dağaşan'ın yaş haddinden emekli olmasının ardından İlçe Müdürlüğüne atanan İsmail Şimşek görevine başladı.

Nazilli'de uzun yıllardır ilçede görev yapan, özellikle mesleki eğitimde başarılı çalışmaları ile tanınan ve son görev yeri olan 50. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Şimşek, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atandı. Dün göreve başlayan Şimşek'e hayırlı olsun ziyaretleri de sürüyor. İlçede projeci ve çalışkan okul müdürü olarak tanınan Müdür İsmail Şimşek, okul müdürü olarak görev yaptığı Nazilli İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve 50.yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaptığı başarılı çalışmalarla adını duyurmuştu.

Göreve başlar başlamaz sevenlerinin ziyaretçi akınına uğrayan ve mütevazi kişiliği ile de tanınan Müdür Şimşek'e Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Muhlis Sönmez ve Nazilli Kaymakamlığı Milli Emlak Şefi Nejdet Tozlutaş ile personeli ziyarette bulundu. Müdür Şimşek'e yeni görevinde başarılar dileyen konukları her zaman da destek olacaklarını ifade ettiler. Halk Eğitimi merkezi olarak birçok projeleri bulunduğunu ifade eden Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Muhlis Sönmez, Halk Eğitimi Kurslarının her geçen gün daha da artarak devam edeceğini, ortak projelerle meslek edinme açısından ilçede farkındalık oluşacağını belirtti.

Ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür eden Müdür Şimşek, "Hep birlikte eğitimde en iyiyi yakalamak için çalışacağız. Geleceğimiz olan gençlerimizin en iyi şekilde eğitim almalarını sağlamaya ve halk eğitim merkezlerimizde açacağımız kurslarla da halkımızın eğitiminde hassas olmaya devam edeceğiz" dedi.

Proje Adamı Müdür İsmail Şimşek

Şimşek'in çalışmaları arasında Nazilli İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin mevcut binasına geçişinde çalışmaları, Nazilli Endüstri Meslek lisesinde 24 derslikli okul ve iki tip proje atölye yapımını ve atölyelerde yeni teknolojik altyapı oluşmasında ve TÜBİTAK bilim fuarında Nazilli'yi başarı ile temsil etti. Çalıştığı kurumlar da sportif ve kültürel çalışmalarında Balkan şampiyonalarında ve Türkiye genelinde öğrencileri Nazilli'yi başarı ile temsil etti ve dereceler kazandırdı. 50 yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yemekhane kurulumu yaparak maddi yetersiz öğrencilerin ücretsiz yemek yemesini sağladı. GEKA kapsamında bilim fuarları yaptı ve proje pazarı oluşturdu. Bunun gibi birçok projeye ve çalışmalara imza attı. İsmail Şimşek'in İlçe Milli Eğitim Müdürü olması Milli Eğitim camiası tarafından sevinçle karşılandı.
İhlas Haber Ajansı
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