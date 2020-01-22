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MHP'li Akçay'dan CHP'ye 'FETÖ' eleştirisi

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: "CHP'liler de FETÖ'nün CHP'ye nüfuz ettiğini, hücrelerine kadar sindiğini ve ele geçirdiğini iddia edecek kadar vahim birtakım iddialarda bulunuyorlar. Buna karşı CHP Genel Başkanı ve yönetiminin sessiz kaldığını, bunu geçiştirmeye çalıştığını görüyoruz"
 22 Ocak 2020 22:42
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MHP'li Akçay'dan CHP'ye 'FETÖ' eleştirisi

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "CHP'liler de FETÖ'nün CHP'ye nüfuz ettiğini, hücrelerine kadar sindiğini ve ele geçirdiğini iddia edecek kadar vahim birtakım iddialarda bulunuyorlar. Buna karşı CHP Genel Başkanı ve yönetiminin sessiz kaldığını, bunu geçiştirmeye çalıştığını görüyoruz." dedi.

Akçay, MHP Kula İlçe Başkanlığında teşkilat üyeleriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Daha sonra Kula Belediyesini ziyaret eden Akçay, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP'nin FETÖ meselesini komisyona havale ederek sümen altına sürmek istediğini savundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin zaman zaman FETÖ'nün siyasi ayağının tespit ve deşifre edilerek yargıya getirilmesi hususunda önemli uyarıları olduğunu belirten Akçay, şunları söyledi:

"En son bu yapının kimlerden oluştuğu, mutlaka sivil ve siyasi ayağının da bulunması gerektiğini söyledi. Eğer bu hain darbeciler başarılı olsalardı kimi cumhurbaşkanı, kimi başbakan yapacaklardı, kimler bakan olacaktı? Elbette bu hain darbeciler bunu da planlamış olmalılar. Aklın mantığın gereği de odur. Kaldı ki, o darbe girişiminden evvel meydanlarda 15 Temmuz'dan sonra 'ben başbakan olacağım' diyen siyasileri de gördük."

Akçay, bu süreçte TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu ve 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu kurulduğunu anımsatarak, grubu bulunan siyasi partilerle çalışmalar yapıldığını ancak ortada bir raporun olmadığına dikkati çekti.

- "FETÖ'den tutuklanan belediye başkanının babası uyarmıştı" iddiası

Geçmişte 12 Eylül Darbesini Araştırma Komisyonu kurulduğunu da aktaran Akçay, "Şimdi CHP, MHP'nin yaptığı gibi bu konuda savcılara, devletin kurumlarına çağrıda bulunacağına, 'Efendim, biz bir önerge verelim, bütün partilerde komisyon kurulsun.' diyor. Zannederim CHP bu meseleyi komisyona havale ederek sümen altına sürmek istiyor." diye konuştu.

Eski CHP'liler ve CHP'nin yöneticiliğini yapmış çok sayıda kişinin partiye yönelik çok önemli ve ciddi somut suçlamaları olduğunu anlatan Akçay, şunları kaydetti:

"Eski yöneticilerinden Yılmaz Ateş, 'MHP ve Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Bu iki güzide kurum FETÖ'ye teslim olmadı.' dedi. Ancak CHP'nin FETÖ'ye teslim olduğunu ifade etti ve 2 gün sonra partiden attılar. Onun dışında çok sayıda kişi, FETÖ'nün CHP'yi ele geçirdiğini ifade etti. Sayın Kılıçdaroğlu'nun pek çok danışmanı FETÖ'den içeri alındı. Hele birisi var ki, o kripto imamlarla 26 bin kez telefonla görüşme yapmış. Akıl alır gibi değil. Onun dışında en son Urla belediye başkanları FETÖ'den tutuklandı."

Akçay, tutuklanan eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un babasının, seçimlerden önce Kılıçdaroğlu'na oğlunun FETÖ'cü olduğunu söylediğini ancak uyarının dikkate alınmayıp aday yapıldığını öne sürdü.

- "FETÖ'nün bir siyasi ayağı CHP'de faaliyet halindedir"

"CHP'liler de FETÖ'nün CHP'ye nüfuz ettiğini, hücrelerine kadar sindiğini ve ele geçirdiğini iddia edecek kadar vahim birtakım iddialarda bulunuyorlar." diyen Akçay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buna karşı CHP Genel Başkanı ve yönetiminin sessiz kaldığını, bunu geçiştirmeye çalıştığını görüyoruz. Bunlar yenilir yutulur iddialar değil. Kesinlikle kendi parti yetkili kurulları tarafından ele alınıp araştırılması gereken ve kamuoyunun da aydınlatılması gereken hususlar.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun FETÖ söylemlerine, kurumlarına, şirketlerine sahip çıktığını biliyoruz. CHP ve yöneticilerinin meydanlarda FETÖ'cüleri anons edip alkışlatmaları söz konusu oldu. FETÖ'nün gazetelerine gidip destek açıklamaları söz konusu oldu."

Akçay, CHP'nin FETÖ ile mücadeleye hep karşı çıktığını ileri sürerek, "FETÖ ile mücadele için getirilen bütün düzenlemelere karşı çıktılar. Peki bu FETÖ'cülük değildir de nedir? FETÖ'cülüğü nasıl tarif edeceksin, siyasi ayağını? Siyasi ayak böyle tarif edilir. FETÖ'ye politikalarınla, tutumunla, söylemlerinle hizmet ediyorsan bu FETÖ'nün siyasi ayağıdır. FETÖ'nün bir siyasi ayağı bugün CHP'de faaliyet halindedir." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı
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