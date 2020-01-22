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1 dakikada 20 yaprak sarma yiyip yarım altın kazandı

Adana'da bir ev yemekçisinin açılışında düzenlenen yaprak sarma yeme yarışması renkli görüntüler oluşturdu. 1 dakikada 20 yaprak sarmasını bitiren genç, yarım altının sahibi oldu.
 22 Ocak 2020 23:06
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1 dakikada 20 yaprak sarma yiyip yarım altın kazandı

Adana'da bir ev yemekçisinin açılışında düzenlenen yaprak sarma yeme yarışması renkli görüntüler oluşturdu. 1 dakikada 20 yaprak sarmasını bitiren genç, yarım altının sahibi oldu.

01 Burda Alışveriş Merkezi'nde bir ev yemekçisi açıldı. İşletme, açılışa özel yaprak sarma yeme yarışması düzenledi. 12 kişi, yarışmada 20 yaprak sarmasını en hızlı yemek için kıyasıya yarıştı.

Renkli görüntülere sahne olan yarışmada 19 yaşındaki Mehmet Bilgin, 1 dakikada 20 yaprak sarmasını yiyerek birinci olup yarım altın kazandı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bilgin, "Doydum. Çok zorlanmadım normalde de hızlı yemek yiyorum. Güzeldi" diye konuştu.

Bilgin, ödülünü işletme sahibinden aldı. Düzenlenen yarışma ise renkli görüntülere sahne oldu.
İhlas Haber Ajansı
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