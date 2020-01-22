1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Manisa'da 11 artçı sarsıntı meydana geldi

Merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesindeki 5,4 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği 22.22'den sonraki yaklaşık yarım saatte 11 artçı sarsıntı kaydedildi.
 22 Ocak 2020 23:21
Yazdır
Manisa'da 11 artçı sarsıntı meydana geldi

Merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesindeki 5,4 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği 22.22'den sonraki yaklaşık yarım saatte 11 artçı sarsıntı kaydedildi.

AA muhabirinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı internet sitesinden yaptığı derlemeye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 3 ve üzerinde olan 7 deprem olmak üzere toplam 11 artçı deprem yaşandı.

Bölgede 22.57'de meydana gelen en son artçı depremin büyüklüğü ise 3,8 olarak kaydedidi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kars'ta termometreler eksi 25'i gördü
22 Ocak 2020 22:21		 Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem! 7 ilde hissedildi
22 Ocak 2020 22:16
İlçe yöneticileri, öğrenciler için nöbet tutuyor
22 Ocak 2020 21:56		 Marmaris'te Kenan Evren'in ismi tabeladan kaldırıldı
22 Ocak 2020 21:51
Aydın'da 3.5 büyüklüğünde deprem
22 Ocak 2020 20:29		 Tarihi kilise, şehir kütüphanesine dönüştürüldü
22 Ocak 2020 19:31
Konyaaltı Sahili'nin iptal edilen ihalesi yargıya taşınıyor
22 Ocak 2020 19:23		 Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
22 Ocak 2020 18:55
Başkentte, cep telefonuyla konuşmak için tepelere çıkıyorlar
22 Ocak 2020 18:48		 İBB'de Ulaşım Daire Başkanı 1,5 ay sonra istifa etti
22 Ocak 2020 18:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - Bazı durumlarda öğretmen görevlendirilmesinde öncelik sırası nasıl olmalıdır?00:03 - 23 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları23:46 - THY'ye 'Topraktan Askerler' dopingi23:40 - Manisa'daki deprem paniğe neden oldu23:33 - Dünyada en zengin 10 kişi kim, ne kadar zengin?23:27 - Çankaya Köşkü'nde kritik çalıştay23:21 - Manisa'da 11 artçı sarsıntı meydana geldi23:16 - Van'da hamile kadının ölümüyle ilgili 'ihmal yok'23:11 - Diş hekimini bıçaklayan zanlı özür diledi23:06 - 1 dakikada 20 yaprak sarma yiyip yarım altın kazandı
23:00 - 112'ye yapılan asılsız ihbarlar 'pes' dedirtiyor22:54 - İstanbul Valiliği'nden deprem açıklaması22:48 - AFAD: Manisa'daki depremde can kaybı ve yaralanma yok22:42 - MHP'li Akçay'dan CHP'ye 'FETÖ' eleştirisi22:36 - Bakan Soylu: Etrafımızda ateş çemberi var22:31 - Okul Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı22:26 - Seyahate çıkanlar en çok arkadaş, akraba evinde kaldı22:21 - Kars'ta termometreler eksi 25'i gördü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Bazı durumlarda öğretmen görevlendirilmesinde öncelik sırası nasıl olmalıdır?
23 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Doğalgaz faturalarına şaka gibi çözüm 5
idal 2
Koala 4
boğazlı kazak 4
Dizel yasağı 2
uzaklaşmak 1
Mutsuzluğun kölesi olmak 4
kumbara 4
yokluk 2
türk isimleri 1
SON İLANLAR
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
KOSGEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çankırı Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ESKİ 7 Eski Hükümlü İşçi Alacak
Igdır Halfeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yozgat Boğazlıyan SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam