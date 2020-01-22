Dünyada en zengin 10 kişi kim, ne kadar zengin?

İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Oxfam, Davos zirvesi öncesi yayınladığı raporda dünyadaki 2 bin 153 milyarderin servetinin dünyanın en fakir 4,6 milyar insanın toplam servetine eşit olduğunu açıkladı.

2 bin kişilik milyarderlerin listesinin en tepesindeki isimler kamuoyunun yakından tanıdığı isimler. Forbes dergisinin listesine göre dünyanın en zengin on kişisi servetini son on yılda neredeyse 3 katına çıkardı. Aynı dönemde dünyadaki toplam servet ise sadece yüzde 80 arttı.

Peki son on yılda servetine servet katan bu isimler hangileri?

1. Jeff Bezos

Amazon'un kurucusu ve tepe yöneticisi

2010 yılındaki serveti: 12,3 milyar dolar

2019 yılındaki serveti: 111,5 milyar dolar

Servetteki artış miktarı: 99,2 milyar dolar

2. Bernard Arnault (ve ailesi)

Fransız moda devi LVMH'nin yönetim kurulu başkanı ve tepe yöneticisi

2010 yılındaki serveti: 27,5 milyar dolar

2019 yılındaki serveti: 109,9 milyar dolar

Servetteki artış miktarı: 82,4 milyar dolar

3. Bill Gates

Microsoft'un kurucu ortağı

2010 yılındaki serveti: 53 milyar dolar

2019 yılındaki serveti: 108,2 milyar dolar

Servetteki artış miktarı: 55,2 milyar dolar

4. Warren Buffet

Yatırım şirketi Berkshire Hathaway'in yönetim kurulu başkanı

2010 yılındaki serveti: 47 milyar dolar

2019 yılındaki serveti: 88,8 milyar dolar

Servetteki artış miktarı: 41,8 milyar dolar

5. Amancio Ortega

Zara, Massimo Dutti ve Oysho gibi giyim markalarının çatı şirketi Inditex'in kurucu ortağı

2010 yılındaki serveti: 25 milyar dolar

2019 yılındaki serveti: 77,1 milyar dolar

Servetteki artış miktarı: 52,1 milyar dolar

6. Mark Zuckerberg

Facebook'un kurucusu ve tepe yöneticisi

2010 yılındaki serveti: 4 milyar dolar

2019 yılındaki serveti: 76,3 milyar dolar

Servetteki artış miktarı: 72,3 milyar dolar

7. Larry Ellison

Oracle'ın kurucu ortağı

2010 yılındaki serveti: 28 milyar dolar

2019 yılındaki serveti: 66,4 milyar dolar

Servetteki artış miktarı: 38,4 milyar dolar

8. Carlos Slim Helu (ve ailesi)

Latin Amerika'nın en büyük telekomünikasyon şirketi America Movil'in ortağı

2010 yılındaki serveti: 53,5 milyar dolar

2019 yılındaki serveti: 63,5 milyar dolar

Servetteki artış miktarı: 10 milyar dolar

9. Larry Page

Google'ın kurucu ortağı

2010 yılındaki serveti: 17,5 milyar dolar

2019 yılındaki serveti: 61,1 milyar dolar

Servetteki artış miktarı: 43,6 milyar dolar

10. Mukesh Ambani

Hindistanlı petrol ve doğalgaz şirketi Reliance Industries'in yönetim kurulu başkanı

2010 yılındaki serveti: 29 milyar dolar

2019 yılındaki serveti: 59,7 milyar dolar

Servetteki artış miktarı: 30,7 milyar dolar

2010 yılında dünyanın en zengin 10 kişinin toplam serveti 296,8 milyar dolar iken 2019 yılı sonunda 822,5 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde dünyadaki toplam servet 200 trilyon dolardan 360,6 trilyon dolara çıktı.

euronews