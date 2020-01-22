Dünyada en zengin 10 kişi kim, ne kadar zengin?
|22 Ocak 2020 23:33
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İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Oxfam, Davos zirvesi öncesi yayınladığı raporda dünyadaki 2 bin 153 milyarderin servetinin dünyanın en fakir 4,6 milyar insanın toplam servetine eşit olduğunu açıkladı.
2 bin kişilik milyarderlerin listesinin en tepesindeki isimler kamuoyunun yakından tanıdığı isimler. Forbes dergisinin listesine göre dünyanın en zengin on kişisi servetini son on yılda neredeyse 3 katına çıkardı. Aynı dönemde dünyadaki toplam servet ise sadece yüzde 80 arttı.
Peki son on yılda servetine servet katan bu isimler hangileri?
1. Jeff Bezos
Amazon'un kurucusu ve tepe yöneticisi
2010 yılındaki serveti: 12,3 milyar dolar
2019 yılındaki serveti: 111,5 milyar dolar
Servetteki artış miktarı: 99,2 milyar dolar
2. Bernard Arnault (ve ailesi)
Fransız moda devi LVMH'nin yönetim kurulu başkanı ve tepe yöneticisi
2010 yılındaki serveti: 27,5 milyar dolar
2019 yılındaki serveti: 109,9 milyar dolar
Servetteki artış miktarı: 82,4 milyar dolar
3. Bill Gates
Microsoft'un kurucu ortağı
2010 yılındaki serveti: 53 milyar dolar
2019 yılındaki serveti: 108,2 milyar dolar
Servetteki artış miktarı: 55,2 milyar dolar
4. Warren Buffet
Yatırım şirketi Berkshire Hathaway'in yönetim kurulu başkanı
2010 yılındaki serveti: 47 milyar dolar
2019 yılındaki serveti: 88,8 milyar dolar
Servetteki artış miktarı: 41,8 milyar dolar
5. Amancio Ortega
Zara, Massimo Dutti ve Oysho gibi giyim markalarının çatı şirketi Inditex'in kurucu ortağı
2010 yılındaki serveti: 25 milyar dolar
2019 yılındaki serveti: 77,1 milyar dolar
Servetteki artış miktarı: 52,1 milyar dolar
6. Mark Zuckerberg
Facebook'un kurucusu ve tepe yöneticisi
2010 yılındaki serveti: 4 milyar dolar
2019 yılındaki serveti: 76,3 milyar dolar
Servetteki artış miktarı: 72,3 milyar dolar
7. Larry Ellison
Oracle'ın kurucu ortağı
2010 yılındaki serveti: 28 milyar dolar
2019 yılındaki serveti: 66,4 milyar dolar
Servetteki artış miktarı: 38,4 milyar dolar
8. Carlos Slim Helu (ve ailesi)
Latin Amerika'nın en büyük telekomünikasyon şirketi America Movil'in ortağı
2010 yılındaki serveti: 53,5 milyar dolar
2019 yılındaki serveti: 63,5 milyar dolar
Servetteki artış miktarı: 10 milyar dolar
9. Larry Page
Google'ın kurucu ortağı
2010 yılındaki serveti: 17,5 milyar dolar
2019 yılındaki serveti: 61,1 milyar dolar
Servetteki artış miktarı: 43,6 milyar dolar
10. Mukesh Ambani
Hindistanlı petrol ve doğalgaz şirketi Reliance Industries'in yönetim kurulu başkanı
2010 yılındaki serveti: 29 milyar dolar
2019 yılındaki serveti: 59,7 milyar dolar
Servetteki artış miktarı: 30,7 milyar dolar
2010 yılında dünyanın en zengin 10 kişinin toplam serveti 296,8 milyar dolar iken 2019 yılı sonunda 822,5 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde dünyadaki toplam servet 200 trilyon dolardan 360,6 trilyon dolara çıktı.
euronews
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