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23 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları

23 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
 23 Ocak 2020 00:03
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23 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Marzoug Ali Al-Ghanim ile görüşecek.

(TBMM/11.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilik, Belediye ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, basın açıklaması yapacak, İl Müdürlüğü Hizmet Binası açılışını gerçekleştirerek Millet Bahçesi'nde incelemede bulunacak.

- Bakan Kurum, Bahçe ilçesinde de TOKİ Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek ve Seyir Tepe Millet Bahçesi'nde inceleme yapacak.

(Osmaniye/10.30-18.00)

2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Sanayi Odası ve SAHA İstanbul 2. Savunma Sanayisi Buluşmaları etkinliğine katılacak, İstanbul Ticaret Odası Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/14.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni açıklayacak.

(Ankara/14.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı Tüketici Güven Endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 50'nci Dünya Ekonomik Forumu İsviçre'nin Davos kentinde devam edecek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Davos Zirvesi kapsamında temaslarda bulunacak.

(Davos)

2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

3- Berlin Konferansı sonrası Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip edilecek.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Başkanı, üyeleri ve tetkik hakimleri tarafından hazırlanan "İş Kanunu ve Yargıtay Uygulaması" kitabının tanıtımına katılacak.

(Ankara/13.00)

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Başkanlığında düzenlenecek toplantıda "Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite" olarak belirlenen 5 yeni üniversiteyi açıklayacak.

(Ankara/11.00)

3- Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler izleniyor.

4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçlarında BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor, Yukatel Denizlispor-Trabzonspor, Galatasaray-Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek.

(Malatya/14.00/Denizli/17.00/İstanbul/20.30)

2- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçlarında OGM Ormanspor, Yunanistan temsilcisi Olympiakos, Hatay Büyükşehir Belediyespor ise Rusya ekibi Sparta&k Moskova Region ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Atina/Moskova/18.00)

3- Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında B Grubu'nda VakıfBank, Slovenya temsilcisi Nova KBM Branik'i konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

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