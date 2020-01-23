1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Beyoğlu'nda iki farklı adrese EYP atıldı

Beyoğlu'nda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce aynı saatlerde farklı iki apartmanının kapısına el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Olayda kimse yaralanmazken maddi hasar meydana geldi.
 23 Ocak 2020 03:41
Yazdır
Beyoğlu'nda iki farklı adrese EYP atıldı

Beyoğlu'nda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce aynı saatlerde farklı iki apartmanının kapısına el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Olayda kimse yaralanmazken maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 02.00 sularında Beyoğlu Keçici Piri Mahallesi Ömür Sokak ile Kaptanpaşa Mahallesi Sinan Paşa Yumak Sokaklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce aynı saatlerde farklı adresteki iki apartmanın kapısına el yapımı patlayıcı atıldı.

Vatandaşlar büyük bir panikle uyandılar

Büyük bir gürültüyle patlayan EYP'ler, apartman ve mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu. Patlamayı duyan vatandaşların haber vermesi üzerine sokaklara çok sayıda polis ve zırhlı araç gönderildi. Olay yerine gelen polis ekipleri her iki adreste sokağı yaya ve araç trafiğine kapatırken, olay yerinde delil incelemesi yaptı.

Kimsenin yaralanmadığı patlamalarda, bir apartmanın kapısındaki camlar kırıldı, maddi hasar meydana geldi.

İncelemenin ardından polis ekipleri şüpheli yada şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sanık binbaşı 'tatbikat yalanını' bir kez daha çürüttü
22 Ocak 2020 21:40		 66 sanığın yargılandığı istinaf duruşması devam etti
22 Ocak 2020 20:45
FETÖ şüphelisi kadın jandarmadan kaçamadı
22 Ocak 2020 20:41		 Yusuf Bekmezci: Gülen'i severim. Ona terörist diyemem
22 Ocak 2020 19:07
FETÖ hükümlüsü firari çift saklandıkları evde yakalandı
22 Ocak 2020 18:46		 HSK'dan FETÖ ile mücadele açıklaması
22 Ocak 2020 17:44
Metroda FETÖ propagandası yapan 4 kişiye gözaltı
22 Ocak 2020 16:27		 FETÖ üyelerinin yeni taktiği... Minibüslerde toplantı
22 Ocak 2020 15:36
FETÖ'den gözaltına alınan 8 astsubay itirafçı oldu
22 Ocak 2020 15:04		 FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında karar açıklandı
22 Ocak 2020 13:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
03:42 - Samsun'da FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi03:41 - Beyoğlu'nda iki farklı adrese EYP atıldı03:39 - Manisa'da vatandaşların deprem nöbeti01:24 - Bekçilere dair 18 maddelik kanun teklifinin tam metni00:42 - MHP: FETÖ'nün bir ayağı bugün CHP'de faaliyet halindedir00:04 - Bazı durumlarda öğretmen görevlendirilmesinde öncelik sırası nasıl olmalıdır?00:03 - 23 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları23:46 - THY'ye 'Topraktan Askerler' dopingi23:40 - Manisa'daki deprem paniğe neden oldu23:33 - Dünyada en zengin 10 kişi kim, ne kadar zengin?
23:27 - Çankaya Köşkü'nde kritik çalıştay23:21 - Manisa'da 11 artçı sarsıntı meydana geldi23:16 - Van'da hamile kadının ölümüyle ilgili 'ihmal yok'23:11 - Diş hekimini bıçaklayan zanlı özür diledi23:06 - 1 dakikada 20 yaprak sarma yiyip yarım altın kazandı23:00 - 112'ye yapılan asılsız ihbarlar 'pes' dedirtiyor22:54 - İstanbul Valiliği'nden deprem açıklaması22:48 - AFAD: Manisa'daki depremde can kaybı ve yaralanma yok
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Bazı durumlarda öğretmen görevlendirilmesinde öncelik sırası nasıl olmalıdır?
Bekçilere dair 18 maddelik kanun teklifinin tam metni
MHP: FETÖ'nün bir ayağı bugün CHP'de faaliyet halindedir
23 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
Beyoğlu'nda iki farklı adrese EYP atıldı
Manisa'da vatandaşların deprem nöbeti
Samsun'da FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
süper kahraman 1
martin eden 2
gelin arabalarının önünü kesme 7
elif 3
Kafalar pırıl pırıl 2
sanal zorbalık 2
Dizel yasağı 2
mal mülk biriktirmeye karşı olan insan 2
yol arkadaşı 1
lucy 1
SON İLANLAR
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
KOSGEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çankırı Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ESKİ 7 Eski Hükümlü İşçi Alacak
Igdır Halfeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yozgat Boğazlıyan SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam