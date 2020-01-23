Beyoğlu'nda iki farklı adrese EYP atıldı
|23 Ocak 2020 03:41
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Beyoğlu'nda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce aynı saatlerde farklı iki apartmanının kapısına el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Olayda kimse yaralanmazken maddi hasar meydana geldi.
Olay, saat 02.00 sularında Beyoğlu Keçici Piri Mahallesi Ömür Sokak ile Kaptanpaşa Mahallesi Sinan Paşa Yumak Sokaklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce aynı saatlerde farklı adresteki iki apartmanın kapısına el yapımı patlayıcı atıldı.
Vatandaşlar büyük bir panikle uyandılar
Büyük bir gürültüyle patlayan EYP'ler, apartman ve mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu. Patlamayı duyan vatandaşların haber vermesi üzerine sokaklara çok sayıda polis ve zırhlı araç gönderildi. Olay yerine gelen polis ekipleri her iki adreste sokağı yaya ve araç trafiğine kapatırken, olay yerinde delil incelemesi yaptı.
Kimsenin yaralanmadığı patlamalarda, bir apartmanın kapısındaki camlar kırıldı, maddi hasar meydana geldi.
İncelemenin ardından polis ekipleri şüpheli yada şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
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