Manisa'da 3,5 saatte 132 artçı sarsıntı

GÜVENLİK SORUŞTURMASI YENİDEN GETİRİLMEMELİ! Anayasa Mahkemesi kararından sonra hükümetin güvenlik soruşturmalarında ne yapacağı merak ediliyor. Ancak, kamuya personel alımlarında, 3 yıl boyunca uygulanan güvenlik soruşturması uygulaması büyük mağduriyetler yaratmış olup, yaşanan bu tecrübe, güvenlik soruşturmalarında 2016 yılından önceki düzenlemelerin daha yararlı olacağını göstermektedir.