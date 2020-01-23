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Manisa gece boyu sallandı: 132 artçı meydana geldi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bir çok çevre ilde de hissedilirken vatandaşlar büyük korku yaşadı. Sarsıntı sonrası açıklamalarda bulunan Manisa Valisi Ahmet Deniz 4 vatandaşın yaşadığı panikle hafif şekilde yaralandığını ve evlere girilip girilmemesiyle ilgili kararın bugün verileceğini ifade etti.
 23 Ocak 2020 06:40
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Manisa gece boyu sallandı: 132 artçı meydana geldi

Manisa gece boyu sallandı: 132 artçı meydana geldi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bir çok çevre ilde de hissedilirken vatandaşlar büyük korku yaşadı. Sarsıntı sonrası açıklamalarda bulunan Manisa Valisi Ahmet Deniz 4 vatandaşın yaşadığı panikle hafif şekilde yaralandığını ve evlere girilip girilmemesiyle ilgili kararın bugün verileceğini ifade etti. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise köyleri gezdiklerini ve ciddi bir sıkıntı görmediklerini söyledi. Açıklamaların yanında gece boyu Manisa'nın çeşitli bölgelerinde de peş peşe birçok artçı deprem yaşandı. 3.5 saat içerisinde tam 132 artçı sarsıntı meydana gelen Akhisar'da vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Türk Kızılay ve UMKE ekipleri, geceyi dışarıda geçiren vatandaşların soğuktan etkilenmemeleri için çadır kurarken, Manisa Büyükşehir Belediyesi ise mahalle sakinlerine çorba ikram etti. Geceyi araçlarında, parklarda ve ateş başında sokaklarda geçiren vatandaşlar bir süre evlerine dönmeyeceklerini ifade ettiler.


Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğünde depremin ardından bölgede gece boyu yaklaşık 3,5 saatte 132 artçı sarsıntı yaşandı. İkinci büyük depremden korkan vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Kızılay ve UMKE ekipleri vatandaşların soğuktan etkilenmemesi için bölgeye çadırlar kurdu.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yaklaşık olarak yerin6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem birçok çevre ilden de hissedildi.


Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi.

Vali Ahmet Deniz: Evlerle ilgili karar yarın verilecek

Manisa Valisi Ahmet Deniz, merkez üssü Akhisar olarak kaydedilen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Allah'a şükür can kaybımız ve ciddi bir yaralımız yok. İlk etapta duyduğumuzda hepimiz endişeliydik. Şimdi burada çadır kuracağız, çünkü hava çok soğuk ve artçı sarsıntılar devam ediyor." dedi.

Depremin merkez üssü Musalar Mahallesini ziyaret eden Deniz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ana kadar sadece 4 vatandaşın yaşadığı panikle hafif şekilde yaralanıp hastanelere başvurduğunu, bu yaralıların da taburcu edildiğini söyledi.

Deniz, Musalar ve Selçikli mahallelerinde ise bazı binalarda göçükler ve çatlakların tespit edildiğini belirterek, devletin tüm imkanlarıyla bölgede olduğunu bildirdi.

Evlere girilip girilmemesi kararı yarın verilecek

Yarından itibaren hasar tespit çalışmalarının yapılacağını ifade eden Vali Deniz, şu bilgileri verdi:

"Şu anda hızlı bir şekilde hem belediyelerimizin hem de AFAD'ın imkanlarıyla meydanlarda çadır kuracağız. Vatandaşlarımızın üşümemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımızın çatlak olan evlere girmesini çok arzu etmiyoruz. Yarın teknik çalışma yapılacak evlere girilip girilmesiyle ilgili karar o zaman verilecek. Belki boşaltmamız gereken evler de olabilir. Ama şu anda çok ciddi bir durum görünmüyor. İlk gelen bilgilere göre 15 civarında binada çatlak var."

Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu: 4 kişi hafif yaralandı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, merkez üssü Musalar köyü olan 5,4 büyüklüğündeki depremde 4 kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

Dutlulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyleri gezdiklerini ve herhangi ciddi bir sıkıntı görmediklerini söyledi.

Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

Bazı binalarda ufak tefek çatlaklar ve yıkılan birkaç duvar olduğunu belirten Dutlulu, "Şu an sıkıntımız şu, insanlar panik halinde ve dışarıdalar. Çadır temin edilecek, valiliğimizle görüştük. Hastanemizle görüştük, korkulacak bir şey yok. 4 yaralımız var, bir tanesi panik atak, 3 tanesi de basit yaralı, hepsi ayakta tedavi edildi. Akhisar'da şu anda vatandaşımızın huzursuzluğu dışında korkulacak bir durum yok." diye konuştu.

Kriz masası kuruldu

Akhisar Öğretmen Evi'nde bir kriz masası oluşturduklarını aktaran Dutlulu, Vali Ahmet Deniz ve AFAD yetkililerinin bu merkezden çalışmaları koordine edeceğini ifade ederek, "Belediyemizin salonunu da açtık. Huzursuz olan vatandaşlarımız oraya gelebilir. Aynı zamanda stadımız da açık, orada da ışıkları açtık. Oraya da gelebilirler." dedi.
Bu arada, korktukları için evlerinden ayrılan bazı ilçe sakinleri, belediye meclis salonuna sığındı.
Yeni Şafak
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