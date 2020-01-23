Başkent'te 4.5 şiddetinde deprem

Saat 06.54'te Ankara'nın Akyurt ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ana kadar bölgede olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi verildi.

Dün akşam art arda meydana gelen ve birçok şehirde hissedilen depremlerin ardından bu sabah da Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,8 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi, korkutan deprem çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ankara'nın Akyurt ilçesinde 06.42'de 3,8 büyüklüğünde, 06.54'te ise 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İlk deprem yerin 7 kilometre derinliğinde, ikinci deprem ise yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.