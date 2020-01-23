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Yem üretiminde Avrupa birincisiyiz

Türkiye, yem üretiminde Almanya'yı geçerek Avrupa'da zirveye yerleşti. Çin, ABD, Brezilya, Hindistan, Rusya ve Meksika'nın ardından 7'inci sıraya yükselen Türkiye, yakın zamanda dünyanın 5'inci yem üreticisi olmayı hedefliyor.
 23 Ocak 2020 07:21
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Yem üretiminde Avrupa birincisiyiz


Türkiye, yıllık 25 milyon ton yem üretimiyle Almanya'yı da geçerek Avrupa'da zirveye oturdu. Türkiyem-Bir Başkanı Ülkü Karakuş, Türkiye yem sanayinin 38 milyon ton kurulu kapasitesi bulunduğunu söyledi. 2019 sonu itibariyle Türkiye'nin yem üretiminde Avrupa'nın lideri olduğunu anlatan Karakuş, "Şu anda 25 milyon ton yıllık yem üretimiyle Almanya'yı da sollayarak Avrupa'da birinci duruma geldik. Bölgemizde bizim ardımızdan 24.1 milyon tonla Almanya daha sonra ise İspanya ve Fransa geliyor. Dünyada ise Çin, ABD, Brezilya, Hindistan, Rusya ve Meksika'nın ardından 7'inci sıradayız. Hedefimiz yakın vadede dünyanın 5'inci yem üreticisi olmak" dedi.

Türkiye karma yem sanayisi cirosunun 48 milyar liraya ulaştığını anlatan Karakuş, Türkiye'deki karma yem fiyatlarının artık dünya fiyatlarının altında seyrettiğini belirtti. Yemde ihracata da başlandığını belirten Karakuş, "Önümüzdeki dönemde yem ihracatında yüksek rakamlar bekliyoruz. İhracatımız şu anda 350 bin tonlarda. Orta Doğu ve Afrika ülkelerine ağırlıklı olarak ihracat yapıyoruz. Mevcutta Türkiye'nin tarımsal ürün ihracatında Orta Doğu'nun payı yüzde 80. O nedenle bizler de öncelikli hedef pazarımızı bu bölgeler olarak belirledik" ifadelerini kullandı.

TRANSGENİK ÜRÜNLER TÜRKİYE'DE ONAYLANMALI

Avrupa Birliği'nde onaylı transgenik ürünlerin Türkiye'de de onaylanması gerektiğini anlatan Karakuş konuşmasını şöyle sürdürdü: "İthal edilen yem ham maddelerinin büyük bir bölümü transgenik yapıdadır. Şu anda ülkemizde 36 transgenik ürün sadece yem amaçlı onaylı iken, AB'de yem ve gıda amaçlı onaylı transgenik ürün sayısı 125'e çıktı. Transgenik ürünlerin hayvansal ürünlere geçişi konusunda somut bir literatür bulunmadığı da göz önüne alınarak Türkiye'nin hem gıda hem yem amaçlı olarak onaylı ürünlerdeki rakamının bir an önce AB ile eşitlenmesi.

İPEK YOLU ÖNEMLİ AVANTAJ

Türkiye, Çin'den Avrupa'ya uzanan İpek Yolu'nun merkezi konumunda. Dünya beyaz et ve yumurta ticaretinin yüzde 50-60'ı da Türkiye çevresinde gerçekleşiyor. Karakuş, demir yolunun ucuzlamasıyla denizden 25 gün süren taşımacılığın İpek Yolu avantajıyla 12-13 güne düşürülebileceğini belirtti.
Yeni Şafak
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