Tabii afetlere 3 trilyon dolar
|23 Ocak 2020 07:21
|Yazdır
Sigorta ve reasürans brokerliği ile risk yönetimi danışmanlığı hizmeti veren Aon tarafından hazırlanan bir rapora göre, 2010-2019 döneminde deprem, sel ve dolu gibi doğal afetlerden kaynaklanan ekonomik kayıpların değeri 3 trilyon doları geçti. Söz konusu kayıplar 1999-2010 dönemine göre 1 trilyon dolardan fazla arttı. Rapora göre, Asya-Pasifik bölgesi 2010-2019 döneminde depremler, tsunamiler ve tropik hortumlarla toplam felaketlerin 44'ünü oluşturdu.
Raporda, daha yoğun hava olaylarının, afet bölgelerindeki daha büyük nüfusların yanında, küreselleşen ekonomilerde tedarik zincirinde daha fazla kesintinin de ekonomik kayıptaki sert artışa katkıda bulunduğu belirtildi. Ekibin yöneticisi Steve Bowen, ikincil tehlike olarak görülen "orman yangını, sel ve kuraklık" felaketlerinin geçen 10 yılda çok daha pahalı hale geldiğine vurgu yaparak "İklim değişikliği şehirlerde gittikçe etkisini artıracak" değerlendirmesinde bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ceren'in ailesinde 'katile af' korkusu
23 Ocak 2020 09:05
|Vedat Milor ile Vedat Muriç arasında çiğ köfte diyaloğu!
23 Ocak 2020 08:00
|Başkent'te 4.5 şiddetinde deprem
23 Ocak 2020 07:16
|Manisa gece boyu sallandı: 132 artçı meydana geldi
23 Ocak 2020 06:40
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
23 Ocak 2020 06:31
|Manisa'da 3,5 saatte 132 artçı sarsıntı
23 Ocak 2020 05:33
|Manisa'da vatandaşların deprem nöbeti
23 Ocak 2020 03:39
|THY'ye 'Topraktan Askerler' dopingi
22 Ocak 2020 23:46
|Manisa'daki deprem paniğe neden oldu
22 Ocak 2020 23:40
|1 dakikada 20 yaprak sarma yiyip yarım altın kazandı
22 Ocak 2020 23:06