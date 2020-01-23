Sabıkası bulunana köpek verilmeyecek
|23 Ocak 2020 07:51
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TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan rapor geçtiğimiz hafta Meclis Başkanlığına sunuldu. Komisyon Başkanı Mustafa Yel, 36 maddelik kanun teklifinin en geç iki ay içerisinde Meclis'e geleceğini aktardı. Yel "Rapordan tek kelime dahi sapmadık. Ne varsa onu kanun haline getirdik. Hayvanseverleri mutlu edebilecek çözümler önerdik. Hayvanlara eziyet edenler ile ilgili herhangi bir indirim yapmadık. Ama bunların ne kadarı kabul edilir bilemeyiz. En çok önemsediğim şey, hayvanların canlı olarak tanımlanması. Mevcut kanun, eşya olarak görüyor" dedi. Fayton konusuna da değinen Başkan "Tamamen kalkmasından yana değilim. Düz alanda gitmek kaydıyla kullanılabilir. Bu konuda İl Hayvan Hakları Kuruluna görev verelim, her an müdahale edecek kadar güçlü olsun" ifadelerini kullandı.
BELEDİYELERE AĞIR GÖREV
Mustafa Yel, belediye başkanlarının kentteki hayvan bakımından sorumlu tutulacağını belirtip herhangi bir ihmal durumunda da yargılanacaklarını vurguladı. Petshopların kapatılmamasını savunan Yel, sözlerini şöyle tamamladı: Buralardaki denetimleri arttıralım. O zaman bu iş düzene girer. Ayrıca her önüne gelene köpek vermeyeceğiz. Sabıkası var mı yok mu bakılacak. Kişi, sağlık heyeti raporundan geçtikten sonra psikoteknik analizler yapılacak. Ruhsatı aldıktan sonra köpek sahibi olabilecek. Evdeki hayvanlara çip takılacak. Sokağa terk eden olursa 10 bin TL'ye kadar ceza alacak.
DAMLA PEKER
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