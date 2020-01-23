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MHP'li başkan intihar etti

Beysir'in Gürsu'daki evinde ateşli silahla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi
 23 Ocak 2020 08:11
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MHP'li başkan intihar etti

Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Beysir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Beysir'in intihar ettiği belirtildi.

'TEŞKİLAT OLARAK ÜZGÜNÜZ'

Bu arada olayı duyan MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı ve çok sayıda partili hastaneye geldi.

Kalkancı, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Beysir'in akşam saatlerinde yaşadığı bir hadise sonucu hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Beysir'in hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiğini belirten Kalkancı, "Teşkilat olarak üzüntülüyüz. Başımız sağ olsun." dedi.

Kalkancı, Beysir'in cenazesinin, yarın ikindi vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Orhaneli ilçesinin kırsal Topuk Mahallesi'nde defnedilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.
Yeni Şafak
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