Futbolcunun katiline indirimsiz müebbet
|23 Ocak 2020 08:00
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İstanbul Yedikulespor'un lisanslı futbolcusu Yunus Emre İzol (24) iki yıl önce meydana gelen olayda, hırsızlıkla suçlanan yabancı bir kadının darp edilmesini engellemek isterken öldürülmüştü. Dava dosyasına göre katil zanlısı Ayhan Arslan, olay günü Moldovalı kadın arkadaşı Elena Duşçova ile birlikte Aksaray'da eğlenip alkol aldıktan sonra taksiyle Duşcova'yı Yedikule'deki evine bıraktı. İddiaya göre; Duşçova eve girmeden önce telefonun çalındığını fark etti. O sırada yoldan geçen yabancı başka bir kadın Duşçova'ya "Telefonun mu çalındı?" diye sordu. Arslan ve Duşçova da hırsız olduğundan şüphelendikleri bu kadını tutmaya çalıştı. Gitmek isteyen kadını Duşçova saçından çekip darp etti. Kadının çığlıkları üzerine olaya müdahale etmek isteyen İzol ve arkadaşlarına Arslan bıçakla saldırdı. İzol kalbine aldığı iki bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi, iki arkadaşı ise yaralandı.
MAĞDUR EDEBİYATI
Sanık Arslan, önceki günkü karar duruşmasında asıl kendisinin mağdur olduğunu iddia ederek "Kaçtım, kaçtıkça üstüme geldiler" dedi. Mahkeme, Arslan'ı cinayetten müebbet hapse çarptırdı. Silahla kasten yaralama eyleminden dolayı da sanığa ayrıca 3.5 yıl hapis verildi. Kararda Arslan'ın, İzol'u kasten öldürdüğünün anlaşıldığı belirtilerek, tahrik ve meşru müdafaa indirimi yapılmadı. Önceden de sabıkası olan sanığın cezasında indirim uygulanmadı.
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