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'Kontrollü darbe' yalanının mimarı Rasim Bölücek

FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi Enver Altaylı ile bin 159 kez telefonla görüştüğü belirlenen Rasim Bölücek CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun akıl hocası olarak biliniyor. Bölücek'in, CHP'nin sağ seçmene yönelmesinde ve Kılıçdaroğlu'nun "Kontrollü darbe", "Adil Öksüz MİT'çi" gibi yalanlarının da mimarı olduğu belirtiliyor
 23 Ocak 2020 08:31
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'Kontrollü darbe' yalanının mimarı Rasim Bölücek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski MİT mensubu Enver Altaylı'yla ilgili hazırlanan iddianamede yer alan bilgiler, dikkatlerin, bir süredir "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışması yürüten, Meclis'e bu konuda araştırma önergesi veren CHP'ye yönelmesine neden oldu. İddianamede 15 Temmuz darbe girişimine yönelik "Kontrollü darbe" raporları hazırladığı belirtilen Altaylı'nın, Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Rasim Bölücek'le bin 159 kez telefonda konuştuğunun belirlenmesi, CHP'nin "Kontrollü darbe" söyleminin mimarının kim olduğunu gözler önüne serdi.

Daha önce ABD'de ikamet etmesiyle gündeme gelen Bölücek geçmişte DYP ve BBP'de danışmanlık yapmış, bir dönem danışmanlık yaptığı MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından partiden uzaklaştırılmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN AKIL HOCASI

Bölücek, siyasi söylemlerini belirlemesi, konuşma metinlerini hazırlaması nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun "akıl hocası" olarak anılıyor. Bölücek'in CHP liderinin yakın çalıştığı isimlerin belirlenmesinde de etkili olduğu dile getiriliyor. Buna örnek olarak ise Kılıçdaroğlu'nun özel kalemi Tuncay Ceylan'ın yerel seçimlerin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne genel sekreter olmasının ardından yerine yapılan atamada etkili olması gösteriliyor.

CHP'NİN ROTASINI SAĞA KIRDI

Bölücek 2010'da Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasının ardından "Yeni CHP" söylemini başlattığı, CHP'nin rotasını sağa kırmasında etkili oldu. Bölücek'in Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü FETÖ'ye yönelik söylemlerinde etkili olduğu dile getiriliyor.

Bölücek'in FETÖ'nün "kontrollü darbe" propagandasına ilişkin raporları yazan Altaylı ile ilişkisinin ortaya çıkması akıllara Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'dan aylar sonra dile getirmeye başladığı 'kontrollü darbe' yalanının gelmesine neden oldu. Kılıçdaroğlu gerek Meclis grup toplantılarında gerekse de diğer etkinliklerde yaptığı konuşmalarda, FETÖ'nün "kontrollü darbe" propagandasını dillendirerek söz konusu ifadenin "Darbeden önce, darbeden haberdar olmak" anlamına geldiğini belirtirek yalanı ortaya atmıştı. Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe yalanının yanı sıra 15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimlerinden Adil Öksüz'le ilgili "MİT mensubu" olduğu, yine AK Parti içinde "120-180 civarında ByLock kullanan milletvekili olduğu" gibi iddialarda bulunmuş ancak hiç birisini kanıtlayamamıştı. Bu iddialar da okların Bölücek'e çevrilmesine neden oldu.

FETÖ'NÜN PROPAGANDASINI MECLİS RAPORUNA KOYDURDULAR

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun uzun süre dillendirdiği "kontrollü darbe" yalanı, CHP'nin, Meclis FETÖ darbe girişimini araştırma komisyonunun hazırladığı rapora da girdi. CHP muhalefet şerhiyle, rapora "15 Temmuz hain darbe girişimi öngörülen, önlenmeyen ve sonuçları kullanılan kontrollü bir darbedir" ifadesinin girmesini sağlamıştı.

Evrin Güvendik
Sabah
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