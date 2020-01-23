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FETÖ'nün 800 milyon liralık 36 bin işlemi MASAK'a takıldı

Hükümet, FETÖ'nün finansal ayağının tamamen kurutulması için her alanda kesintisiz mücadele ediyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ üyelerine yönelik faaliyetlerde büyük başarı sergileyen Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) gelen adli talep ve ihbar sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.
 23 Ocak 2020 08:27
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FETÖ'nün 800 milyon liralık 36 bin işlemi MASAK'a takıldı

Terörün finansmanı konulu gelen 22 bin 317 bildirimin 22 bin 18'i FETÖ bağlantılı oldu. Toplam değeri 800 milyon lirayı bulan 35 bin 649 finansal işlem askıya alındı. MASAK Faaliyet Raporu'na göre kanlı darbe girişimi sonrası 2016-2017 arasındaa adli ve kolluk araştırma talebi sayısında görülen ciddi artış eğilimi 2018 ve 2019'da da sürdü. Savcılıklardan gelen talepler üzerine FETÖ bağlantılı 30 bine yakın kişi hakkında analiz ve değerlendirme çalışması yapıldı. 2017 ve 2018'de bankacılık, ödeme ve elektronik para hizmetleri, kıymetli maden/taş alım satımı, döviz ve finansman işlemlerine yönelik sektörlerden gelen şüpheli işlem bildirimlerinde de belirgin artış görüldü. Şüpheli işlemlerde 210 bin bildirimle bankalar, ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları başı çekti. Faktoring ve kargo şirketleri, kıymetli maden aracı kuruluşlarından 7 binin üzerinde ihbar geldi.

YÜZDE 500 ARTIŞ

Rapora göre şüpheli işlem bildirimlerindeki artışı yüzde 500'ü geçti. Buna göre, 2014'te 36 bin, 2015'te 74 bin, 2016'da 139 bin, 2017'de 176 binin üzerinde olan şüpheli işlem bildirimi 2018'de 223 bine ulaştı. Kurum 2018'de yaklaşık 22 bin 317 terör veya terörizmin finansmanı konulu bildirim alırken, bunların 22 bin 18'ini FETÖ'ye aidiyet veya bağlantı şüphesi içeriyor.

Hazal Ateş
Sabah
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