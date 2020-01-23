Güvensiz ürün satan site engellenecek

Buna göre, suç şüphesi nedeniyle erişim engelleme kararı verilen sitelere yönelik işlemin benzeri, alışveriş siteleri için de uygulanacak. Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tehlikeli ve sağlıksız ürünün satıldığı sitenin adresini engelleyecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, güvenli olmayan, sağlıksız ürünlerin satışını yapan sitelerin kapatılacağını belirterek, "Özellikle internet, televizyon ve radyo üzerinden uygunsuz ve güvenli olmayan ürün satışı yapılması durumunda onlar da bu düzenlemenin öngörüldüğü müeyyideler kapsamında olacak" diye konuştu.

Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, düzenlemeye ilişkin olarak, "İnternet siteleri ve sosyal medyada vatandaşın istismar edilmesi ve dolandırıcılık giderek artıyor. Önlemlerin alınması gerekiyordu, geç bile kalındı" dedi. Çakar, Türkiye'nin dünya ülkeleriyle de işbirliği yapması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Çünkü, Türkiye'den biri yabancı bir ülkeden aldığı ürün sağlıksız, tehlikeli ve güvensiz çıktığında bir çok sorun yaşıyor. Reklamlarda da yanıltıcılık ön planda. Ünlü ve güvenilir bir markayı taklit eden firmalar vatandaşı istismar ediyor. Taklit firmaların yaptığı reklamlarla da ilgili düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç var."BTK ve RTÜK yayını durduracak

AK Parti'li milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan ve gelecek hafta komisyon aşaması başlayacak Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Teklifi'nde e-ticaretle ilgili öne çıkan bazı maddeler şöyle:

Uygun olmayan bir ürünün internette satışının yapılması halinde yetkili kuruluş, içeriğin kaldırılması için bildirimde bulunacak.

İçeriğin 24 saat içinde kaldırılmaması halinde yetkili kuruluş erişimi engelleme kararı verecek.

Karar, uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilecek.

Engelleme kararı içeriğe erişimin engellenmesi (URL vb.) yöntemiyle uygulanacak.

Televizyon ve radyoda ise satışın durdurulması medya hizmet sağlayıcı kuruluştan istenecek. Yetkili kuruluşun durdurma kararı üzerine RTÜK devreye girecek.