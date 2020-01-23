1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güvensiz ürün satan site engellenecek

AK Parti'nin ürün güvenliğini kapsayan yasa teklifinde internet, sosyal medya ve Instagram'dan yapılan satışlara ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yer alıyor.
 23 Ocak 2020 08:47
Yazdır
Güvensiz ürün satan site engellenecek

Buna göre, suç şüphesi nedeniyle erişim engelleme kararı verilen sitelere yönelik işlemin benzeri, alışveriş siteleri için de uygulanacak. Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tehlikeli ve sağlıksız ürünün satıldığı sitenin adresini engelleyecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, güvenli olmayan, sağlıksız ürünlerin satışını yapan sitelerin kapatılacağını belirterek, "Özellikle internet, televizyon ve radyo üzerinden uygunsuz ve güvenli olmayan ürün satışı yapılması durumunda onlar da bu düzenlemenin öngörüldüğü müeyyideler kapsamında olacak" diye konuştu.

Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, düzenlemeye ilişkin olarak, "İnternet siteleri ve sosyal medyada vatandaşın istismar edilmesi ve dolandırıcılık giderek artıyor. Önlemlerin alınması gerekiyordu, geç bile kalındı" dedi. Çakar, Türkiye'nin dünya ülkeleriyle de işbirliği yapması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Çünkü, Türkiye'den biri yabancı bir ülkeden aldığı ürün sağlıksız, tehlikeli ve güvensiz çıktığında bir çok sorun yaşıyor. Reklamlarda da yanıltıcılık ön planda. Ünlü ve güvenilir bir markayı taklit eden firmalar vatandaşı istismar ediyor. Taklit firmaların yaptığı reklamlarla da ilgili düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç var."BTK ve RTÜK yayını durduracak

AK Parti'li milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan ve gelecek hafta komisyon aşaması başlayacak Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Teklifi'nde e-ticaretle ilgili öne çıkan bazı maddeler şöyle:

Uygun olmayan bir ürünün internette satışının yapılması halinde yetkili kuruluş, içeriğin kaldırılması için bildirimde bulunacak.

İçeriğin 24 saat içinde kaldırılmaması halinde yetkili kuruluş erişimi engelleme kararı verecek.

Karar, uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilecek.

Engelleme kararı içeriğe erişimin engellenmesi (URL vb.) yöntemiyle uygulanacak.

Televizyon ve radyoda ise satışın durdurulması medya hizmet sağlayıcı kuruluştan istenecek. Yetkili kuruluşun durdurma kararı üzerine RTÜK devreye girecek.
Milliyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yabancı havlu attı meydan yerliye kaldı
23 Ocak 2020 09:01		 Dünyanın en değerli markası 'Amazon' zirvedeki yerini korudu
22 Ocak 2020 12:48
Hamam böceğinin tanesi 10 liradan alıcı buluyor
22 Ocak 2020 11:18		 GSM ve internet aboneliğinde sözleşme mağduru olmayın
22 Ocak 2020 11:16
5 şehir 100 bin kişiye iş
22 Ocak 2020 08:46		 Dar gelirli vatandaşa bedava elektrik!
22 Ocak 2020 08:15
Mağazada 750 TL, İnternette 328 TL
22 Ocak 2020 08:01		 Ankara Büyükşehir Belediyesinden taksicilere anket
21 Ocak 2020 12:29
Belediyelerin tercihi milli üretimler oldu
21 Ocak 2020 07:06		 Türk Telekom'dan 'erişim sorunu'na açıklama
20 Ocak 2020 17:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Başkent'te 4.5 şiddetinde deprem
Bekçilere dair 18 maddelik kanun teklifinin tam metni
MHP'li başkan intihar etti
Asgari ücretliye devlet katkısı
Manisa gece boyu sallandı: 132 artçı meydana geldi
FETÖ'nün 800 milyon liralık 36 bin işlemi MASAK'a takıldı
Bazı durumlarda öğretmen görevlendirilmesinde öncelik sırası nasıl olmalıdır?
FETÖ'nün kara kutusu, her taşın altından Hacıbey çıkıyor
MHP: FETÖ'nün bir ayağı bugün CHP'de faaliyet halindedir
Telekulaklara ceza yağdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kara propaganda 2
Deprem 1
Pozitif olmak 3
Gölge ve kemik 1
özlemek 2
istemi betil 2
tahammül 2
kumbara 4
hürriyet 1
lucy 1
SON İLANLAR
Zonguldak Ereğlı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kayseri Yahyalı SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Gaziantep Şahinbey Geçici 4 İşçi Alacak
Burdur Bucak SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Burdur Altınyayla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Bingöl Yedisu SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Bartın Ulubey İmar 1 işçi Alacak
Balıkesir Erdek Grup Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Dursunbey SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Antalya İnsan Kaynakları 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam