Yabancı havlu attı meydan yerliye kaldı

Türkiye'de e-ticaret içerisindeki payı hızlı artan 'anında teslimat' ya da 'hemen getir' sektöründe sular durulmuyor. Getir'in bir hafta önce 38 milyon dolarlık yatırımla ilgileri çektiği sektör, bu kez bir oyuncunun çıkışıyla yeniden gündeme geldi. İspanyol oyuncu Glovo Türkiye'den çıktığını açıkladı. Glovo, Türkiye, Mısır, Porto Riko ve Uruguay dahil dört ülkede faaliyetini sonlandırdı. Ancak müşteri ve kuryelerin mağdur olmaması için birkaç hafta daha faaliyetini sürdürecek.

2 milyarlık pazar

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre Glovo Kurucu Ortağı ve CEO'su Oscar Pierre, Türkiye gibi aktif bir pazardan ayrılmanın zor olduğunu belirterek, "Ancak bu dört pazardan çıkış yapmamız Güneybatı & Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Sahra Altı Afrika bölgelerinde liderliğimizi güçlendirmemizi ve en geç 2021 başında ulaşmak istediğimiz karlılık hedefimize ulaşmamızı sağlayacak. Glovo olarak kuryelerimize, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza değer yaratmaya devam edeceğiz" dedi.Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren dört büyük oyuncu var. Getir sektörün en eskisi ve en büyüğü. Glovo, Yemeksepeti'nin geçen yıl kurduğu 'banabi' ve 'istegelsin.' Sektörün en büyüğü ve en eskisi Getir. Getir, dondurmadan telefon şarjına kadar birçok ürünün siparişini 10 dakikalık sürede teslim ediyor. Getir, bir hafta önce de yatırım aldı. Türkiye'de 2018 rakamlarına göre e-ticaret sektörünün büyüklüğü 60 milyar TL'lik hacime ulaştı. E-ticaretin toplam perakende içindeki payı yüzde 4.1'den yüzde 5.3'e çıktı.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, Türkiye pazarının kolay olmadığını, yerelleştirmenin önemli olduğunu kaydederek, "Avrupa ve diğer ülkelerdeki maliyet yapısıyla Türkiye'de iş yapmak zor olabiliyor. Rocket Internet'ten sonra Glovo da karlılık olmadığı için çıktığın açıkladı. İnternette iş modellerinin karlı hale gelmesi hızlı olmayabiliyor. Özellikle yeni teslimat modellerinde. Belli hacime geldiğinde karlılığa dönebiliyor" dedi. Ekmekçi, Türkiye'de anında teslimat sektörünün büyüklüğünün de 2 milyar TL'ye ulaştığını aktardı.

'Çalışanlara kapımız açık'

Yerli oyuncular Glovo'nun çıkışının ardından birer 'tweet' attı. Getir Kurucusu Nazım Salur, attığı tweet'te, "Bizimle benzer kulvarda Türk tüketicisine hizmet veren ve pazarın büyümesine katkı sağlayan Glovo, Türkiye'den çekileceğini açıklamış. Hizmet verdikleri diğer pazarlarda kendilerine başarı diliyorum. GlovoTR çalışanlarına da getir'in kapısının açık olduğunu belirtmek istiyorum" dedi.

Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın ise, tweet'inde "Aylardır aralıksız üzerimize çamur atarak reklam kampanyası yapan Glovo, Türkiye'yi terk ediyormuş. Üzüldüm, keşke bu ülkeye yatırıma devam edip 'geldikleri gibi gitmeselerdi'" dedi.