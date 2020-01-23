1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ceren'in ailesinde 'katile af' korkusu

Ordu'da öldürülen üniversiteli Ceren Özdemir'in ailesi, katile verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından memnun olduklarını ama afla serbest kalmasından korktuklarını söyledi: "Katil af çıkarsa 10-15 yıl sonra aramıza katılabilir. Kızımızın katilinin hapiste öleceğine inanmak istiyoruz"
 23 Ocak 2020 09:05
Yazdır
Ceren'in ailesinde 'katile af' korkusu

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü 3. Sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Ceren Özdemir'in hiç tanımadığı Özgür Arduç tarafından öldürülmesi Türkiye'yi yasa boğmuştu. 12 suçtan sabıkalı cezaevi firarisi katil zanlısı Özgür Arduç, Ordu 1. Ağır ceza Mahkemesi tarafından canavarca hisle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından, Ceren'in anne ve babası Milliyet'e konuştu.

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre Mahkemenin en üst sınırdan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını olumlu bulduklarını belirten baba Yılmaz Özdemir, tek korkularının katilin afla serbest kalması olduğunu belirtti: "Ömür boyu özgürlüğünden mahrum kalacağını bilmek güzel. Ama birbiri ardına çıkacak aflarla serbest kalmasından korkuyoruz. Her dönemde gündeme gelen af bizleri düşündürüyor. Af çıkarsa 10-15 yıl sonra aramıza katılabilir ve başka insanların hayatına kastedebilir. Katilin hapiste öleceğine inanmak istiyoruz."

'Bizi de öldürdü'

52 gün önce katledilen kızının ardından ilaçlarla ayakta durduğunu söyleyen annesi Gülfer Özdemir ise, "Türkiye'nin sanatçılarından biri olmak için gelecek hayalleri kuruyordu. Katil sadece onu öldürmedi, bizim hayatımızı da yok etti. Bir sürü ihmal sonucu şehrimize kadar geldi ve kızımızı öldürdü. İhmali olanlarında yargılanmasını istiyoruz. Cezaevinden afla ya da başka bir nedenle çıkmamasından korkuyoruz" dedi.

Baba Özdemir kızının günlüklerini gösterirken, "Her zaman planlı ve hayat doluydu. Aylık planlar yapar, notlar alırdı. Günlükleri onun kişiliğini ortaya koyuyor. Kapımızın önüne Ceren'le ilgili düşüncelerini yazıp bırakanlar oluyor. Hatırasını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Kızının hep topluma faydalı bir birey olma hayalini kurduğunu söyleyen baba Özdemir, "10 parmağında 10 marifet olan bir gençti. Kendisini geliştirmeyi severdi. Okurken, Açık Öğretim'de 'Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü'ne kayıt yaptırdı. Okulu bitirince de Ordu Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü okumak istiyordu. Bize hep '26 yaşında 3 üniversite mezunu bir sanatçı olacağım' diyordu. Atatürk Üniversitesi kimliği o öldükten sonra geldi" ifadelerini kullandı.

Ceren dernek kurdurdu

Ailesinin aylık ve yıllık planlar yaptığını söylediği Ceren Özdemir'in yaşama sımsıkı bağlığını defterindeki notlar da gözler önüne serdi: 'Kitap okumayı alışkanlık haline getir, yemek yapmayı öğren, fotoğraf albümü yap, müzik çeşitlerini bil, siyaset hakkında bilgi sahibi ol, tek başına yaşamayı öğrenmek, genel kültürünü geliştir, sağlıklı beslen ve uyku düzenine dikkat et' gibi maddeleri hayatında uygulayan Ceren'in, Erasmus ile yurt dışına gitmeyi de amaçladığı öğrenildi.
Ceren'in öldürülmesinin ardından üniversiteli öğrencilerin kurduğu Birleşik Türkiye Derneği, Özdemir ailesini ziyaret etti. Ceren'in kendilerini harekete geçirdiğini her türlü hak ihlali ve cana karşı işlenen suçta tepki vereceklerini ve mücadele edeceklerini söyleyen Kubilay Şimşek, "Ordu merkezli derneğimiz Ceren'in yaşam felsefesi ile insanların yanında olacaktır" dedi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vedat Milor ile Vedat Muriç arasında çiğ köfte diyaloğu!
23 Ocak 2020 08:00		 Tabii afetlere 3 trilyon dolar
23 Ocak 2020 07:21
Başkent'te 4.5 şiddetinde deprem
23 Ocak 2020 07:16		 Manisa gece boyu sallandı: 132 artçı meydana geldi
23 Ocak 2020 06:40
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
23 Ocak 2020 06:31		 Manisa'da 3,5 saatte 132 artçı sarsıntı
23 Ocak 2020 05:33
Manisa'da vatandaşların deprem nöbeti
23 Ocak 2020 03:39		 THY'ye 'Topraktan Askerler' dopingi
22 Ocak 2020 23:46
Manisa'daki deprem paniğe neden oldu
22 Ocak 2020 23:40		 1 dakikada 20 yaprak sarma yiyip yarım altın kazandı
22 Ocak 2020 23:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Başkent'te 4.5 şiddetinde deprem
Bekçilere dair 18 maddelik kanun teklifinin tam metni
MHP'li başkan intihar etti
Asgari ücretliye devlet katkısı
Manisa gece boyu sallandı: 132 artçı meydana geldi
FETÖ'nün 800 milyon liralık 36 bin işlemi MASAK'a takıldı
Bazı durumlarda öğretmen görevlendirilmesinde öncelik sırası nasıl olmalıdır?
FETÖ'nün kara kutusu, her taşın altından Hacıbey çıkıyor
MHP: FETÖ'nün bir ayağı bugün CHP'de faaliyet halindedir
Telekulaklara ceza yağdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çiğ çiğ yemek 1
Deprem 1
iyi insan olmak 6
türk isimleri 1
celal şengör 1
öğrencilik 5
Kafalar pırıl pırıl 2
duygusal şantaj 3
ulaşgkc 4
kara propaganda 2
SON İLANLAR
Zonguldak Ereğlı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kayseri Yahyalı SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Gaziantep Şahinbey Geçici 4 İşçi Alacak
Burdur Bucak SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Burdur Altınyayla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Bingöl Yedisu SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Bartın Ulubey İmar 1 işçi Alacak
Balıkesir Erdek Grup Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Dursunbey SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Antalya İnsan Kaynakları 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam