Kandıran indirimlere son! 12 ay süren indirimlere düzenleme geliyor

Markalar artık mağaza camlarına, reyonlarına ve internet sitelerine yüzde 70, yüzde 60+30 gibi tüketiciyi yanıltan indirimleri yazamayacak. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) tarafından yapılan taslak çalışmaya göre kampanyalar artık yıl boyunca sürmeyecek. Yılda 3'er aylık iki kampanya döneminde en fazla yüzde 50 indirim duyurulabilecek. Diğer dönemlerde en yüksek oran yüzde 30'la sınırlandırılacak. Ürününde yüksek indirim uygulamak isteyen oran yazmak yerine sadece ürünün güncel fiyatını yazabilecek.

MARKALARIN yıl boyunca 'büyük fırsat' ve 'seri sonu' gibi isimlerle müşterilere sunduğu yüksek oranları indirimler için yeni bir düzenleme geliyor. Yapılan taslak çalışmaya göre markalar artık internet sitelerine, mağaza camlarına ve reyonlara yüzde 70 indirim veya yüzde 60+30 indirim gibi yüksek oranlı kampanyaları yazamayacak. Bundan sonra indirim kampanyaları yıl boyunca duyurulmayacak. Mağazalarda ve internet sitelerinde indirim oranları kışın aralık-ocak-şubat ve yazın ağustos-eylül-ekim olarak 2 dönemde en fazla yüzde 50 olacak şekilde yazılacak. Diğer dönemlerde ise indirim oranları yüzde 30'u aşamayacak. Markalar eğer yüksek oranlı indirim yapmak isterse bunu oran belirtmeden direkt olarak fiyat olarak yazacak. Oran yazamayacak. 700 liradan 250 liraya düşen bir gömlek için sadece 250 lira yazılabilecek.

GÜVEN KALMADI

Tüketicilerin 12 ay boyunca devam eden indirimler yüzünden markalara karşı güveninin kalmadığını söyleyen Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Daha önce yanıltıcı indirimler konusunda yapılan çalışmalar yeterli olmadı. Üyelerimizle ortak karar alıp bir çalışma içerisine girdik. Çalışma üzerinde son düzeltmeleri yaparak Ticaret Bakanlığı'na sunacağız. Gerçekliği olmayan indirim kampanyaları tüketicinin güvenini sarsıyor. Biz müşterinin gerçek indirimlerle ve sezonda alışveriş yapmasını istiyoruz" dedi.



Kandıran indirime son Tüketiciyi yanıltan ve 12 ay süren indirimlere düzenleme geliyor

KAOS SON BULSUN

2 bin liralık ayakkabının 200 liraya inemeyeceğini söyleyen Öncel, "İndirim kaosuna son vermek istiyoruz. İndirim bağımlığı yüzünden müşteri yüzde 50 indirimi bile beğenmiyor. Yüzde 50 indirimle ürün alan sonra yüzde 50+20 beklentisi ile geliyor. Sonuç olarak karlılığını kaybeden markalar konkordato sürecine giriyor ve iflas bayrağını açıyor. Artık markaların da sürdürülebilir bir model üzerinde devam etmesi lazım" diye konuştu.

TÜKETİCİ FİYAT TAKİBİ YAPMALI

Yüksek oranlı indirimlerin tüketicileri yanılttığını belirten Tüketiciler Birliği Federasyonu Başkanı Av.Bülent Deniz, "Bu indirimlerin gerçek olmadığını geçtiğimiz günlerde gördük. Tüketiciler bir ürünü almadan önce mağaza ve internetteki fiyatını araştırıp öyle adım atmalı. Yapılan çalışma ile tüketicilerin mağdur olması büyük ölçüde engellenecek" dedi.

'EFSANE CUMA'DA DA OLMAYACAK

Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre BU indirim düzenlemelerinin Black Friday (Kara Cuma) ve Efsane Cuma gibi kampanya dönemlerinde de geçerli olacağını dile getiren Öncel, "Bu dönemlerde de internet üzerinden yapılan kampanyalarda yüzde 50 sınırına dikkat edilecek. Eğer bir marka kendi ürününün fiyatında ciddi bir düşüş yapmak istiyorsa bunu yine internet sitesinde indirim şeklinde değil, ürünün sadece yeni fiyatını yazarak belirtecek" şeklinde konuştu.

ŞİŞİRİLMİŞ FİYATLAR GERİDE KALACAK

Markaların nasıl olsa indirim yapacağız diye sezon başında ürün fiyatlarını şişirdiğini belirten Sinan Öncel, sözlerine şöyle devam etti: "Yeni çalışma ile birlikte markalar fiyat politikalarına çekidüzen verecek. Eylül başında yüksek fiyattan piyasaya ürün sürmeyecek. Sedace gerçek indirimler yansıtılacak. Böylece eylül ayında hazır giyimden kaynaklanan enflasyon yükselişi de yaşanmayacak."