Çalıntı bildirimini geç yapana ceza

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre Motosikleti çalınan Abdullah Bağışlar, geç bildirimde bulununca ceza uygulandı. İstanbul'da yaşayan Abdullah Bağışlar TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak çalınan motosikletinin yakalandıktan sonra sigortasız olduğu gerekçesiyle bağlandığını ve çalan hırsızın ehliyeti olmadığı için kendisine ceza üstüne ceza kesildiğini kaydetti. İçişleri Bakanlığı TBMM'ye gönderdiği yazıda olayı tüm detayı ile şöyle anlattı:

ÇANTA SUÇ DEPOSU: Motosiklet 13 Eylül 2018 günü saat 20.15 sıralarında devriye ekiplerince şüpheli A.A. ile birlikte yakalanmış, A.A. isimli şahsın çantasından 6136 SKM kapsamında yasak niteliği taşıyan tabanca ve 6 adet hap ve 4,39 gram gelen 9 parça uyuşturucu olduğu düşünülen madde bulunmuştur. Motosikletin ekiplerce yapılan sorgulanmasında, aranma veya çalıntı müracaatı olmadığı tespit edilmiş, sigortası olmadığı anlaşılınca yediemin otoparkına çekilmiştir.

15 GÜN SONRA BİLDİRİM: Bağışlar'ın motosiklet bağlandıktan 15 gün kadar sonra çalıntı müracaatını Küçükçekmece Polis Merkez Amirliğine yaptığı anlaşılmıştır. A.A. isimli şüpheli şahısla ilgili işlem yapıldığı esnada müştekinin, motosikletin çalıntı kaydını vermediği anlaşıldığından motosiklet üzerinden adli olarak bir sakınca olmaması sebebi ile Abdullah Bağışlar'a ulaşılmamıştır.

VERİLEN CEZALAR: Trafik Denetleme Büro Amirliği'nce yapılan otopark projesi sorgulamasında 13 Eylül 2018'de aracın A.A. sevk ve idaresinde iken 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 91. maddesi (zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamak), 34. maddesi (muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak), 39/2 maddesi (sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları araçları sürmeleri), 23/2a maddesi (araç tescil belgesini araçta bulundurmamak) gereği suç işlemi yapılarak trafikten men edilmiştir.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI: 8 Nisan 2019 tarihinde aracın trafikten çekme yapıldığı, 9 Nisan 2019 tarihinde de araç sahibi olan Abdullah Bağışlar isimli şahsa aracın çekici marifetiyle teslim edildiği ve 2918 sayılı KTK'nun 39/2 maddesinin diğer hususlar bölümünde belirtilen "Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracının kullanılmasına izin veren sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda ceza tutanağı düzenlenir" hükmü gereğince araç sahibine trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendiği tespit edilmiştir.