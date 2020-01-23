40 bin kişi MİT'e 'yardım' teklif etti

2019 yılına ilişkin MİT verilerine göre, kurumun internet sitesi 1 milyon 85 bin 11 farklı kullanıcı tarafından çok defa ziyaret edildi. MİT'e çeşitli konu başlıklarında yardımcı olmak için başvuruların da bir önceki yıla göre arttığı görüldü. Kurumun resmi internet sitesine en yoğun ziyaretin yaşandığı ay ekim olurken, en az ziyaret ise şubatta gerçekleşti. 2018'de yaklaşık 30 bin kişinin çeşitli konularda yardımcı olmak amacıyla başvuru yaptığı MİT'e 2019 yılında ise 40 bin 703 vatandaş "yardımcı olmak amacıyla" başvuru yaptı. Buna göre MİT'e günde ortalama çeşitli konularda 112 "yardımcı olma" başvurusu geldi. En fazla başvuru eylül ayında en az başvuru ise şubat ayında yapıldı. Yardımcı olma başvurularının büyük çoğunluğunun "FETÖ" ile ilgili olduğu kaydedildi.

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre MİT ihbarlarla ilgili tek tek dosya açıyor. İncelenen ihbarlardan bazıları adli makamlara da iletiliyor. Edinilen bilgiye göre, vatandaş başvurularında isimsiz, sahte isimle gelen belgesiz başvurular dikkate alınmıyor. İsmini vermek istemediğini ifade eden ve görüşmek isteyen vatandaşlarla da emniyet birimlerince görüşmeler gerçekleştiriliyor.