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Bu da sağlık vurgunu... 15 milyon 127 bin 172

Özel Doğuş Hastanesi'ni denetleyen ekip, 2015 yılında hastane yönetimine geçen iki ailenin, iki ayrı muhasebe kaydı tutarak 15 milyon 127 bin 172 TL faturasız kazanç elde ettiğini tespit etti.
 23 Ocak 2020 09:31
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Bu da sağlık vurgunu... 15 milyon 127 bin 172

MANİSA Akhisar'da icra davalarından ötürü kapısına kilit vurulan Özel Doğuş Hastanesi, dev bir sağlık yolsuzluğuna sahne oldu. Akhisar Özel Doğuş Hastanesi, 2015'te yönetim kurulunu değiştirdi. Hastaneyi kuran ve yöneten Kurtul ailesi, çoğunluk hisselerini şirketin küçük ortağı olan Duman ailesine devretti. Duman ailesi Kurtulları yönetimden uzaklaştırırken, Polat ve İpek aileleri ile ortaklık kurdu. Buna karşılık Kurtul ailesi hastanede kayıtdışı kazanç elde edildiğini savunarak şikayetçi oldu. Kavga sürerken, usulsüzlükleri fark eden İpek ailesi saf değiştirdi. Böyle olunca Kurtul ailesi, 19 Haziran 2019'da çoğunluğu ele geçirdi. Yönetimin değişeceğini gören Duman ve Polat aileleri, 9 milyon TL'lik icra davası açtı. İcra kesinleşince hastanenin mal varlıkları ve alacaklarına el kondu. İçeride hastalar varken, haciz işlemi gerçekleştirildi. Hastanenin faaliyeti geçen hafta durdu ve 200 işçi işten çıkarıldı.

BORÇ GİBİ GÖSTERMİŞLER

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre Yönetim kurulundan Özgür Kurtul ve Bülent İpek, önceki yönetimden Ali Polat ve Mehmet Duman'ın hastaneyi dolandırdığını ileri sürerek, Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkemenin talebi ile 14 Ocak 2020'de özel denetçi raporu hazırlandı. Raporda, hastaneye giren hasta sayısı ile bu hastalar için yapılan işlemleri gösteren sistemde 2015-2016 yıllarına ait hasılat kayıtları ile kanuni defterler temin edilerek karşılaştırma yoluna gidildi. Yapılan incelemede 2015 ve 2016 yıllarına ait bir kısım kayıtların silindiği anlaşıldı.

2017 ve 2018 yılları ile 2019 yılının ilk 5 ayında hastalardan alınan KDV dahil 15 milyon 127 bin 172 TL'nin şirketin sağlık hizmetleri hasılatına fatura edilmediği, kayıt ve beyan dışı bırakıldığı tespit edildi. Ayrıca 2017 yılından 4 milyon 876 bin 638 TL, 2018 yılından 4 milyon 31 bin 309 TL, 2019 yılından da 1 milyon 692 bin 610 TL'nin ortak borçlar hesabına yatırılarak hastaneye borç verildiği belirlendi.

SGK'YI DOLANDIRDILAR

Davada hastane çalışanlarının ifadelerine de başvuruldu. Çalışanlar ifadelerinde, Dr. Ali Polat'ın bazı ameliyatlarda elden para aldığını ve her gün hayali reçeteler yazdırarak SGK'ya fatura ettirdiğini söyledi. Faturalı ve faturasız olmak üzere iki muhasebe kaydının bulunduğunu belirten işçiler ifadelerinin devamında, kayıtdışı kazançları Polat'a yatırdıktan sonra şirketin hesabına havale ettiklerini ifade etti.
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