AK Parti'de Metiner-Elitaş kavgası

AK Parti'de 26. Dönem Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner birbirine girdi.

TV Kayseri'de dün bir programa katılan Elitaş, programda Mehmet Metiner'i hedef alarak, "Kayseri'yi Pensilvanya gibi gösteren Mehmet Metiner haddini aşmıştır. İki tane bozuntu adam var onlardan bilgi alıyor. Her devirde fitne sokmaya çalışan ifrira eden adamlarla sen düşüp kalkamazsın. Kayseri'ye çamur atmak senin haddine değil" ifadelerini kullandı.

Bu sözlere sosyal medya hesabından tepki gösteren Metiner ise, "Asıl sen haddini aşıyorsun Elitaş efendi! Sen Pensilvanya metaforu üzerinden yaptığım analizi ya anlayacak kapasitede değilsin ya da başka kuyruk acın var senin! Kiminle düşüp kalktığına asıl sen dikkat et! Halktaki karşılığın belli! Her tarafından fitne fücur akıyor!" diyerek karşılık verdi.

İşte o paylaşım: