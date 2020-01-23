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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 23 Ocak 2020 09:38
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,9310 5,9320
Avro 6,5740 6,5750
Sterlin 7,7630 7,8020
ANKARA
ABD Doları 5,9000 5,9600
Avro 6,5300 6,6000
Sterlin 7,7010 7,8570

Sahte altın nasıl anlaşılır?
Anadolu Ajansı
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