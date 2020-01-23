Güne başlarken döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|23 Ocak 2020 09:38
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|5,9310
|5,9320
|Avro
|6,5740
|6,5750
|Sterlin
|7,7630
|7,8020
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9000
|5,9600
|Avro
|6,5300
|6,6000
|Sterlin
|7,7010
|7,8570
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