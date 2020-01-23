Genç işsizlik dünyanın meselesi...Ne okuyor, ne de çalışıyor

Dünyanın yeni sorunu ne eğitimde ne işte olan gençler. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) "Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2020" raporuna göre, 2019 yılı itibariyle dünya genelinde 15-24 yaş arasındaki 267 milyon genç ne okuyor, ne de çalışıyor. Bu rakamın 2023 yılında 280 milyona kadar çıkması bekleniyor. Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranının yüzde 26'ya ulaşması, Türkiye'de de sık sık tartışma konusu oluyor.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre: Dünyadaki toplam genç nüfusu 1.2 milyar olurken, istihdamda olan gençlerin sayısı 429 milyon olarak hesaplanıyor. Çalışan gençlerin toplam gençlik içindeki payı yüzde 36 seviyesinde bulunuyor. Eğitim süreci devam eden gençlerin toplamı 509 milyon olurken, bu kesimin genç nüfus içindeki payları da yüzde 42 olarak hesaplanıyor. Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençler ise 267 milyonla, yüzde 22 seviyesinde bulunuyor. Rapora göre, ne eğitimde ne de istihdamda olan; hiçbir şey yapmayan gençler arasında kadınlar, oran olarak öne çıkıyor. Kadın genç nüfusunun yüzde 31'i, erkeklerin de yüzde 14'ü hiçbir şey yapmıyor.

2 MİLYON ARTIŞ

ILO'nun tahminlerine göre, dünya genelinde, ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin sayısı ve oranı önümüzdeki dönemde artacak. 2019 yılında yüzde 22 olan hiçbirşey yapmayan gençlerin oranı 2020 yılında yüzde 22.3'e çıkacak. 2021 yılında yüzde 22.5'a ulaşırken, 2023 yılında ise yüzde 22.8 olacak. Orana bağlı olarak sayı da artacak. Bu kapsamda olan gençler, bu yıl, dünya genelinde 2 milyon da artacak ve 269.7 milyona çıkacak. 2021 yılında 273 milyon, 2022 yılında 276.4 milyon, 223 yılında ise 280.1 milyon genç hiçbir şey yapmayacak.

TÜRKİYE'DE DE ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ekim 2019 istihdam verilerine göre, Türkiye'de ise gençlerin yüzde 26'sı ne eğitim alıyor, ne de çalışıyor. Hiçbir şey yapmayan gençlerin oranında, geçen yılın ekim ayıyla kıyaslandığında 1.3 puanlık artış görülüyor. Geçen yıl söz konusu rakam yüzde 24.7 olan hesaplanmıştı. Genç kadınların yüzde 34.3'ü, erkeklerin ise yüzde 17.9'u bu kapsamda bulunuyor. Geçen yılın aynı dönemine göre hiçbir şey yapmayan genç kadınların oranı 0.7 puan, erkeklerin oranı ise 1.9 puan artmış bulunuyor.