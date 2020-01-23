Hastasına reklam mesajı atan doktora 50 bin lira ceza
|23 Ocak 2020 09:51
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Adalet Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), kişisel verileri amacı dışında kullananlara ceza yağdırıyor.
Bir hasta, cep telefonuna reklam amaçlı mesaj atan doktoru, KVKK'na şikayet etti.
EMSAL NİTELİKTE KARAR
Cep telefonuna açık rızası olmaksızın reklam amaçlı mesaj göndermekle suçlanan doktor, kurula şikayete karşılık cevap vermedi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, emsal nitelikte bir karara imza attı.
50 BİN TL CEZA
Kararda, "Kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği kanunlarda açıkça öngörülmüştür. İlgili kişinin veri sorumlusu doktor hakkındaki başvurusunda yer alan iddialar ile ilgili olarak kurul soruşturma başlatmıştır. Veri sorumlusu doktor tarafından ilgili kişinin açık rızası veya kanunda belirtilen diğer işleme şartları olmaksızın cep telefonuna reklam amaçlı mesaj gönderilmiştir. Veri sorumlusu hakkında kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı kanaatine varılmıştır. Veri sorumlusu doktora 50 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir." denildi.
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