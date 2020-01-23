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Ahmet Hakan, CHP'li eski vekile çok kızdı! 'Sizin nerenize saygı göstereceğim'

CNN Türk canlı yayınına bağlanan CHP eski milletvekili Gökhan Günaydın'ın üslubu ve paylaşımı, programın sunucu Ahmet Hakan'ın tepkisine neden oldu. Hakan ''çok saygısız bir insansınız, Sizin nerenize saygı göstereceğim'' dedi.
 23 Ocak 2020 09:56
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Ahmet Hakan, CHP'li eski vekile çok kızdı! 'Sizin nerenize saygı göstereceğim'

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de FETÖ ile mücadelede yargı kararları ve siyasetteki uzantıları tartışıldı.Programın bir bölümünde adının zikredildiği iddiasıyla canlı yayına bağlanan CHP eski Milletvekili Gökhan Günaydın, sözleriyle Ahmet Hakan'ın tepkisini çekti.

Kendisiyle irtibat kuran bir CNN Türk çalışanının telefonunu sosyal medyada paylaşan Gökhan Günaydın'ı eleştiren Ahmet Hakan, "Çok saygısız bir insansınız. 20 yaşında bir kızın telefon numarasını, sosyal medya hesabınızdan ortaya koydunuz. Sizin nerenize saygı göstereceğim" diyerek canlı telefon bağlantısından aldı.

NE OLMUŞTU

CHP Ankara eski Milletvekili Gökhan Günaydın, Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla görüş soran CNN Türk çalışanının cep telefonu numarasını sosyal medyada yayınlamıştı. Gazeteci yazar Rahmi Turan, Beştepe'ye giden CHP'li ismin Muharrem İnce olduğunu açıklamıştı. Rahmi Turan'ın açıklamaları sonrası CNN Türk'te çalışan genç kız, bir dönem CHP Genel Başkanlığı yapmış Gökhan Günaydın'a telefonla ulaşarak "Söyleyeceğiniz bir şey var mı?" diye sormuş, Günaydın ise "Konuşmak istemiyorum" diye cevap vermişti.

GAZETECİNİN TELEFON NUMARASINI PAYLAŞTI

Ancak Günaydın, sosyal medyada yaptığı bu telefon görüşmesini çarpıtarak takipçilerine aktarmıştı. Günaydın, "Biraz önce, 01:00'de 0 (537) 922 ... 'den arayan kişi, CNN'den aradığını, Gazeteci Rahmi Bey in saraya giden CHP'liyi açıkladığını, buna karşı ne diyeceğimi sordu. O konuları Erdoğan'a ve Hakan Fidan'a sorun demem üzerine telefon kapandı. Rezilsin CNN, çamurunda boğul.." diye yazmıştı.


Canlı yayında tansiyon yükseldi! Ahmet Hakan CHP'li eski vekili yayından aldı
CNN Türk
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