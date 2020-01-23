Adana merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonunda 9 tutuklama
|23 Ocak 2020 10:12
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Adana merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince iki gün önce gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanan 19 zanlıdan 14'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler arasındaki emekli Z.Y. ile ev hanımı eşi N.Y'nin, 12 Nisan 2018'de düzenlenen operasyonda tutuklanan örgütün sözde üst düzey yöneticisi konumundaki 6 kişinin saklanması için "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evini kiraladığı ileri sürüldü.
Zanlılar arasında Adana Emniyet Müdürlüğünde görevliyken meslekten ihraç edilen 3. sınıf emniyet müdürü M.K'nin ve Adana Barosuna kayıtlı avukat Ö.D'nin de bulunduğu öğrenildi.
Avukat Ö.D'nin başkası adına kayıtlı cep telefonu hattından örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve polis ile askeri okul öğrencilerinden sorumlu "abi" konumunda olduğu iddia edildi.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye gönderildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Z.Y, M.K. ve avukat Ö.D'nin de arasında olduğu 9 şüpheli tutuklandı. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlılardan 5'inin emniyetteki işlemleri sürüyor, haklarında gözaltı kararı bulunan 3 kişi ise aranıyor.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca meslekten ihraç edilen polisler ile askeri ve polis okulu öğrencilerine "abi"lik yaptığı iddia edilen ve üst düzey örgüt üyelerinin saklanmasına yardımcığı olduğu ileri sürülen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Adana, Mersin, Osmaniye, Isparta ve İstanbul'da 21 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 19 zanlı yakalanmıştı.
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