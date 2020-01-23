Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Beyoğlu'nda iki adrese bırakılan EYP'nin patlaması hakkında açıklama
Beyoğlu Kaymakamlığı: Faillerin yakalanmasına yönelik başlatılan soruşturma ve çalışmalar devam etmektedir"
|23 Ocak 2020 10:25
|Yazdır
Beyoğlu Kaymakamlığı, ilçedeki iki adrese bırakılan EYP'nin patlaması sonucu maddi hasar meydana geldiğini, faillerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kaptanpaşa Yumak Sokak ve Keçecipiri Mahallesi Ömür Sokak'ta saat 01.40 sıralarında patlama olayı ihbarı alındığını, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiği kaydedildi.
Yapılan incelemelerde, kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca iki apartmanın önüne çakmak gazı tüplerinden yapılmış el yapımı patlayıcılar atıldığı, bina girişinde cam kırılması şeklinde kısmi zarar dışında can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.
Açıklamada, olayın faillerinin yakalanmasına yönelik başlatılan soruşturma ve çalışmaların devam ettiği ifade edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Tekirdağ'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü
23 Ocak 2020 10:47
|Bu da sağlık vurgunu... 15 milyon 127 bin 172
23 Ocak 2020 09:31
|Futbolcunun katiline indirimsiz müebbet
23 Ocak 2020 08:00
|Samsun'da FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi
23 Ocak 2020 03:42
|Mersin'de denizde kaybolan bekçi 11 gündür aranıyor
22 Ocak 2020 19:43
|Mahkumları taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı: 6 yaralı
22 Ocak 2020 19:11
|Kayıp Gülistan, 18 gündür aranıyor
22 Ocak 2020 18:36
|Sahte MİT görevlisi, doktoru 77 bin TL dolandırdı
22 Ocak 2020 18:13
|Lastiğine parlatıcı sıkılan motosiklet devrildi: 2 polis yaralı
22 Ocak 2020 16:07
|Kılıçdaroğlu'na saldırı davası 30 Mart'ta başlayacak
22 Ocak 2020 15:15