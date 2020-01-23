15 Temmuz'dan sonra kritik merkeze sızan 3 FETÖ'cü ihraç edildi
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı koyan Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'ne sızan 3 örgüt üyesi ihraç edildi
|23 Ocak 2020 10:40
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Yapılan soruşturma sonrası 1 kişi de tutuklandı. 15 Temmuz'da darbecilerin Ankara'da bulunan Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'ni ele geçirmesinin ardından Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi darbecilerin hava saldırılarına karşı direniş merkezi oldu.
Darbenin seyrini değiştiren merkez FETÖ'nün hedefi haline geldi. Daha önce birçok ismin ihraç edildiği merkeze darbe girişimi sonrası giren iki ismin daha FETÖ bağlantılı olduğu belirlendi.
Harekat merkezinde çalışan Kurmay Binbaşı M.I. ile Kurmay Yarbay F.P. geçtiğimiz hafta TSK tarafından görevden uzaklaştırma kararıyla açığa alındı. BHHM'de görev yapan Kurmay Albay A. N. hakkında ise FETÖ soruşturmasının yürütüldüğü, hakkında yurtdışı çıkış yasağı olduğu öğrenildi,
Halit Turan
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