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Memur emeklilerinin maaş farkları ödenmeye başlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının bugün itibarıyla ödenmeye başlandığını bildirdi.
 23 Ocak 2020 10:44
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Memur emeklilerinin maaş farkları ödenmeye başlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk memur emeklileri maaş farklarının bugünden itibaren ödenmeye başlandığını duyurdu.

Bakan Selçuk, Emekli Sandığı (Memur) emeklilerinin maaş farklarının bugün ödeneceğini açıkladı. 4a (SSK) emeklilerine maaşları 26 Ocak'a kadar, 4b (Bağ-Kur) emeklilerine ise aylıkları 25 ila 28 Ocak tarihleri arasında ödenecek.

2 milyonu aşkın emeklimize, 500 milyon lirayı aşkın maaş farkı ödenecek.

Bakan Selçuk, bu kapsamda 2 milyon 274 bin 975 kişiye, toplam 500 milyon 288 bin 542 lira 74 kuruş tutarında maaş farkı yatırılacağını belirtti.

Hak sahiplerinin ek ödemelerini aylık almakta oldukları banka ve PTT Şubelerinden alabileceğini belirten Bakan Selçuk, açıklamasında emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, alın teri döken, ülkemizin her bir karışındaemeği ve hizmeti olan emeklilerimize, yapılacak ek ödemelerinin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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