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Tekirdağ'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü, 3 kişi yaralandı.
|23 Ocak 2020 10:47
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü, 3 kişi yaralandı.
Öztrak Caddesi Köşem mevkisinde karşılaşan husumetli iki ailenin bireyleri arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada bıçakla yaralanan 2'si ağır 5 kişi ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Ağır yaralılar Celil (55) ve oğlu Cemil Taşkıran (39), hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.
İki aile arasında 9 Ocak'ta çıkan bıçaklı kavgada da 4 kişi yaralanmıştı.
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