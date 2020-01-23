Tekirdağ'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü

EMEKLİ OLAN MEMUR, EMEKLİLİK TALEBİNDEN VAZGEÇEBİLİR Mİ? Emeklilik mevzuatlarında, kendi iradelerini kullanarak emeklilik müracaatını yapmış memurların, tekrardan göreve dönmelerini sağlayacak bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, dava konusu olma durumunda emekliye sevk onayından önce emekli olma talebinden vazgeçme dilekçesini vermesine rağmen Kurumları tarafından kabul edilmeme durumu ortaya çıktığında mahkemeler genel olarak kişiler lehine kararlar verebilmektedir.