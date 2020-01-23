Sağlık Bakanlığına yeni daire başkanı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Fatih Kacıroğlu atandı. Organ nakli hizmetleri konusunda yaptığı başarılı çalışmalarla dikkat çeken Dr. Kacıroğlu'nun daire başkanlığına atanması sağlık camiasında da memnuniyetle karşılandı.

Dr. Fatih Kacıroğlu kimdir?

19 Mart 1978 tarihinde Erzurum'da doğdu. İlk ve ortaöğretimimi Erzurum'da, liseyi Antalya'da bitirdi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2003 yılında mezun oldu. Halen Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Anatomi Ana Bilim Dalında doktoraya devam ediyor. Tıp Fakültesi mezuniyetinin ardından bir müddet özel sağlık kuruluşlarında mesleki tecrübe edindikten sonra 2004 yılında Horasan Devlet Hastanesinde kamu görevine başladı. 2005-2007 yılları arasında Horasan Sağlık Grup Başkanlığı vazifesini yürüten Kacıroğlu, 2007-2008 yıllarında Erzurum Sağlık Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü, 2009-2012 yılları arasında aile hekimi olarak görev yaptı. 2012 yılından itibaren Organ ve Doku Nakli Erzurum Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu, 2016 tarihi itibariyle de Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı olarak çalıştı. Organ Nakli ile alakalı çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelikleri bulunan Kacıroğlu, 2016-2018 tarihleri arasında Erzurum Tabipleri Odası Yönetim kurulu üyeliği vazifesinin ardından 2018 yılında Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Çeşitli ulusal tarih ve edebiyat dergilerinde yazarlık, yayım ve danışma kurulu üyeliği gibi sosyokültürel çalışmalar yapıyor. Çeşitli dergilerde yayımlanmış birçok şiirim bulunan yeni Daire Başkanı Dr. Fatih Kacıroğlu, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğrencisi olarak da eğitim hayatına devam ediyor.