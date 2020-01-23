38 yılda 7 bin milli piyango bileti aldı, hiç ikramiye çıkmadı
|23 Ocak 2020 11:00
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Öztürk'ün ikramiye isabet etmeyen 7 bine yakın bileti var.
Sabahattin Öztürk, 38 yıl önce her çekilişte 5 adet bilet aldı. Aradan geçen sürede şansını tekrar denemekten bıkmayan Öztürk, ikramiye isabet etmeyen biletlerini biriktirmeye ve koleksiyona dönüştürmeye başladı.
Şu anda 7 bine yakın bileti bulunan Öztürk şöyle konuştu:
Herkesin hayali gibi benim de hayallerim vardı. İlk biletimi 9 Şubat 1982 yılında 100 liraya aldım. O yıldan bu zamana kadar her çekilişte 5'er adet olmak üzere 7 bine yakın bilet aldım. Ama hiç birine ikramiye çıkmadı. Ben de o biletleri atmadım ve biriktirdim.
Ciltleterek bilet koleksiyonuna dönüştürdüm. Sağlığım yerinde olduğu sürece bu koleksiyonumu arttırmaya devam edeceğim. Çevremdeki insanlar koleksiyonumu gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Ben de onlara açıklama olarak para, pul gibi koleksiyonu olanlar var neden bilet koleksiyonu olmasın diye söylüyorum.
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