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Yargıtay, Huber Köşkü'ne özel harekat timini götürmeyen pilotlarla ilgili kararını verdi

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında güvenliği sağlamak amacıyla görevlendirilen polis özel harekat timini helikopterle Huber Köşkü'ne götürme emrini kabul etmeyen eski pilot komiser Tolga Gültekin ve sözleşmeli pilot Barış Aktaş'a verilen 12 yıl 6'şar ay hapis cezasını onadı- Daire, eski başkomiser pilot Ender Küçüka'ya "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten verilen müebbet hapis cezasını, eyleminin bu suça yardımı oluşturduğu gerekçesiyle bozdu
 23 Ocak 2020 11:06
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Yargıtay, Huber Köşkü'ne özel harekat timini götürmeyen pilotlarla ilgili kararını verdi

- Yargıtay 16. Ceza Dairesince, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında güvenliği sağlamak amacıyla görevlendirilen polis özel hareket timini Atatürk Havalimanı'ndan helikopterle Huber Köşkü'ne götürmeyi reddeden eski pilot komiser Tolga Gültekin ve sözleşmeli pilot Barış Aktaş'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım"dan verilen 12 yıl 6'şar ay hapis cezası onandı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada eski başkomiser pilot Ender Küçüka "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet, Gültekin ile Aktaş ise bu suça yardımdan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstinaf kanun yoluna başvurulması üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu.

Dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesine geldi

Sanıklardan Gültekin ile Aktaş'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım"dan aldıkları 12 yıl 6'şar ay hapis cezasını onayan Daire, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten müebbet hapse çarptırılan sanık Küçüka hakkındaki kararı ise eyleminin bu suça yardımı oluşturduğu gerekçesiyle bozdu.

Dairenin kararında, sanıklar Küçüka ile Gültekin'in Emniyet Genel Müdürlüğünde kadrolu, Aktaş'ın ise sözleşmeli pilot olarak görev yaptığı belirtildi.

Darbe girişiminin yaşandığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nerede olduğunun tam olarak bilinmediği sıralarda Cumhurbaşkanlığınca kullanılan Huber Köşkü'ne Erdoğan ve aile bireylerinin korunması amacıyla İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan timin gönderilmek istendiği anlatılan kararda, bu timin helikopterle Huber Köşkü'ne ulaştırılmasının planladığı ifade edildi.

İstanbul Havacılık Şube Müdürü tarafından bu görev için sanıklar Küçüka ile Aktaş'ın görevlendirildiği bildirilen kararda, sanık Küçüka'nın emri reddettiği kaydedildi.

Kararda, yazılı emir isteyen kaptan pilot Küçüka'nın telefonla görüştüğü Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanı'na da uçmayı istemediğini söylediğine işaret edildi.

Daha sonra birinci pilot sanık Aktaş ile ikinci pilot Gültekin'e timi helikopterle Huber Köşkü'ne götürmelerine yönelik emir verildiği belirtilen kararda, her iki sanığın da aynı tavrı göstererek helikopteri uçuramayacaklarını dile getirdikleri, yazılı emir istedikleri anlatıldı.

"Sanıklar emri yerine getirmedi"

Kararda, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı Uçuş Kıymetlendirme Kurulu, Uçuş Personeli Nitelikleri ve Hava Aracı Görevlendirilmesi Yönergesi'nde acil hallerde sözlü talep üzerine uçuş gerçekleştirilebileceği bildirildiği halde sanıkların yazılı emirde ısrar ettikleri ifade edildi.

Cumhurbaşkanı ve ailesini korumak için özel harekat timinin sevki hususunda verilen, kanuna ve Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı Uçuş Kıymetlendirme Kurulu, Uçuş Personeli Nitelikleri ve Hava Aracı Görevlendirilmesi Yönergesi'ne uygun emrin yerine getirilmediğine dikkati çekilen kararda, sanıklar Aktaş ve Gültekin'in eylemlerinin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçuna yardımı oluşturduğu kaydedildi.

Bozma gerekçesinden

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten cezalandırılan sanık Küçüka'yla ilgili bozma gerekçesinde, ByLock kullandığı tespit edilen sanığın eyleminin darbenin icrasını kolaylaştırmaya yönelik olduğu bildirildi.

Emri yerine getirmeyen sanık Küçüka'nın eylemlerinin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunu değil, bu suça yardımı oluşturduğu vurgulanan kararda, sanığın ByLock kullancısı olduğu da dikkate alınarak belirlenecek cezanın üst sınıra yakın tayin edilmesinin gerektiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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