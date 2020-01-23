Acil çağrıların tek merkezde toplanması vakalara müdahaleyi hızlandırdı

- Tüm acil çağrıların tek merkezde toplandığı Erzurum'da, ekipler zamanla yarışarak vakalara daha hızlı ulaşıyor.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında tüm acil çağrı ihbarlarının toplandığı Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi'nde, ekiplerin ihbarı aldıktan sonra olaya müdahale için binadan çıkış yaptığı süre 80 saniyeye düştü.

Türkiye ortalamasının 86,98 saniye olduğu sürenin, yapılan çalışmalarla Erzurum'da 60 saniyeye düşürülmesi hedefleniyor.

Merkez çalışanlarının saniyelerle yarıştığı birimde, tüm çağrılar kayıt altına alınarak asılsız ihbarla da mücadele ediliyor.

Vali Okay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, modern cihazlarla donatılmış merkezin hizmete girmesiyle olaylara kısa sürede müdahale edilmesinde başarı yakalandığını söyledi.

Çağrı merkezinde 4 birimin hizmet verdiğini belirten Memiş, "155 emniyet, 156 jandarma, 112 sağlık ve 110 itfaiye birimleri aynı anda hizmet veriyor. İhbar ilk olarak çağrı alıcılarına geliyor ve çağrı yönlendiricilerine konu aktarılıyor. İhbar birkaç kurumu aynı anda ilgilendiriyorsa eş zamanlı olarak ilgili birimlere aktarım sağlanıyor." dedi.

- Acil hizmet ekipleri tek çatı altında toplandı

Merkeze gelen çağrıların ilk sırasında sağlık, ikincisinde emniyet birimlerini ilgilendiren ihbarların olduğuna işaret eden Memiş, çağrı süresinde belirlenen hedefi yakalayacaklarını vurguladı.

Memiş şöyle konuştu:

"İlgili kurumları tek çatı altında topladık. Dünyadaki örnekleri gibi en kısa süre içerisinde ihbarların doğru olup olmadığı tespit edilerek ilgili birimlere iletiliyor. Merkeze ulaşan çağrı, ihbarın alınmasından ekibin çıkış yapması arasındaki zaman farkı 80 saniye. Bu ortalama Türkiye genelinde ise 86.98 ile 88 saniye. Ekiplerimizin yakaladığı 80 saniye önemli bir rakam ve 60 saniyeye düşmesini hedefliyoruz. Bunu başarırsak rekor kırmış olacağız. Çağrı merkezleri Türkiye'nin en önemli hizmet birimleri arasında yer alıyor ve Erzurum bu konuda yetkin bir il."

- Erzurum, doğal afet ve kaza gibi olaylara müdahalede donanımlı

Erzurum'un acil sağlık hizmetlerinde bölgede kilit il konumunda bulunduğuna işaret eden Vali Memiş, bu önemin farkında olarak çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Kentin doğal afet ve kaza gibi olaylara müdahalede donanımlı bir ekibe sahip olduğuna dikkati çeken Memiş şunları kaydetti:

"Bölgede biliyorsunuz kış şartları ağır geçiyor. Gözümüzün bir metre önünü göremediği yerde ekiplerimiz insanların hayatını kurtarıyor, hastalara müdahale ediyorlar. Kendi hayatlarını hiçe sayarak vakalara müdahale ediyorlar. Doğal afetlerde veya benzeri durumlarda, sel, çığ, deprem gibi durumlarda ekiplerimiz 24 saat göreve hazır. Özelikle çığ ekiplerimiz çok deneyimliler. Bölgeye ve tüm Türkiye hizmet ediyor rehberlik ediyor ve hatta eğitim veren kardeşlerimiz var. Onların vakalara müdahalesini ve olay yerine ulaşmasını da işte bu çağrı merkezi sağlıyor."