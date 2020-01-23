1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Acil çağrıların tek merkezde toplanması vakalara müdahaleyi hızlandırdı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında tüm acil çağrı ihbarlarının toplandığı Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezinde, ekipler ihbarı aldıktan sonra 80 saniyede olaya müdahale için binadan çıkıyor
 23 Ocak 2020 11:15
Yazdır
Acil çağrıların tek merkezde toplanması vakalara müdahaleyi hızlandırdı

- Tüm acil çağrıların tek merkezde toplandığı Erzurum'da, ekipler zamanla yarışarak vakalara daha hızlı ulaşıyor.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında tüm acil çağrı ihbarlarının toplandığı Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi'nde, ekiplerin ihbarı aldıktan sonra olaya müdahale için binadan çıkış yaptığı süre 80 saniyeye düştü.

Türkiye ortalamasının 86,98 saniye olduğu sürenin, yapılan çalışmalarla Erzurum'da 60 saniyeye düşürülmesi hedefleniyor.

Merkez çalışanlarının saniyelerle yarıştığı birimde, tüm çağrılar kayıt altına alınarak asılsız ihbarla da mücadele ediliyor.

Vali Okay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, modern cihazlarla donatılmış merkezin hizmete girmesiyle olaylara kısa sürede müdahale edilmesinde başarı yakalandığını söyledi.

Çağrı merkezinde 4 birimin hizmet verdiğini belirten Memiş, "155 emniyet, 156 jandarma, 112 sağlık ve 110 itfaiye birimleri aynı anda hizmet veriyor. İhbar ilk olarak çağrı alıcılarına geliyor ve çağrı yönlendiricilerine konu aktarılıyor. İhbar birkaç kurumu aynı anda ilgilendiriyorsa eş zamanlı olarak ilgili birimlere aktarım sağlanıyor." dedi.

- Acil hizmet ekipleri tek çatı altında toplandı

Merkeze gelen çağrıların ilk sırasında sağlık, ikincisinde emniyet birimlerini ilgilendiren ihbarların olduğuna işaret eden Memiş, çağrı süresinde belirlenen hedefi yakalayacaklarını vurguladı.

Memiş şöyle konuştu:

"İlgili kurumları tek çatı altında topladık. Dünyadaki örnekleri gibi en kısa süre içerisinde ihbarların doğru olup olmadığı tespit edilerek ilgili birimlere iletiliyor. Merkeze ulaşan çağrı, ihbarın alınmasından ekibin çıkış yapması arasındaki zaman farkı 80 saniye. Bu ortalama Türkiye genelinde ise 86.98 ile 88 saniye. Ekiplerimizin yakaladığı 80 saniye önemli bir rakam ve 60 saniyeye düşmesini hedefliyoruz. Bunu başarırsak rekor kırmış olacağız. Çağrı merkezleri Türkiye'nin en önemli hizmet birimleri arasında yer alıyor ve Erzurum bu konuda yetkin bir il."

- Erzurum, doğal afet ve kaza gibi olaylara müdahalede donanımlı

Erzurum'un acil sağlık hizmetlerinde bölgede kilit il konumunda bulunduğuna işaret eden Vali Memiş, bu önemin farkında olarak çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Kentin doğal afet ve kaza gibi olaylara müdahalede donanımlı bir ekibe sahip olduğuna dikkati çeken Memiş şunları kaydetti:

"Bölgede biliyorsunuz kış şartları ağır geçiyor. Gözümüzün bir metre önünü göremediği yerde ekiplerimiz insanların hayatını kurtarıyor, hastalara müdahale ediyorlar. Kendi hayatlarını hiçe sayarak vakalara müdahale ediyorlar. Doğal afetlerde veya benzeri durumlarda, sel, çığ, deprem gibi durumlarda ekiplerimiz 24 saat göreve hazır. Özelikle çığ ekiplerimiz çok deneyimliler. Bölgeye ve tüm Türkiye hizmet ediyor rehberlik ediyor ve hatta eğitim veren kardeşlerimiz var. Onların vakalara müdahalesini ve olay yerine ulaşmasını da işte bu çağrı merkezi sağlıyor."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
YSK üyeliği seçim süreci tamamlandı
23 Ocak 2020 11:34		 'Yeni infaz taslağında adli sicil kaydı düzenlemesine ihtiyaç var'
23 Ocak 2020 11:18
Özel güvenlik ile polis iş birliği meyvelerini verdi
23 Ocak 2020 11:17		 Sağlık Bakanlığına yeni daire başkanı
23 Ocak 2020 10:54
Belediye Başkanı'nın 'suda indirim' çağrısına destek artıyor
23 Ocak 2020 10:47		 Hastasına reklam mesajı atan doktora 50 bin lira ceza
23 Ocak 2020 09:51
40 bin kişi MİT'e 'yardım' teklif etti
23 Ocak 2020 09:28		 Kör eden iğne için komisyon kuruldu
23 Ocak 2020 09:27
Çalıntı bildirimini geç yapana ceza
23 Ocak 2020 09:24		 Sabıkası bulunana köpek verilmeyecek
23 Ocak 2020 07:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:40 - Manisa depreminin hissedildiği İstanbul'a 'zemin' uyarısı12:34 - Meteorolojiden 8 il için fırtına uyarısı12:30 - İYİ Parti'den Kanal İstanbul Projesi'ne itiraz12:21 - Şentop'tan 'Davutoğlu'nun dokunulmazlık dosyası' açıklaması12:06 - Gün ortası döviz fiyatları12:06 - Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinden Çin'e seyahat edecek vatandaşlara uyarı12:05 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir anne daha katıldı12:04 - Gri kategorideki terörist PKK'dan kaçmak için 150 bin lira vermiş12:03 - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri12:02 - Görevdeki 36 hakim savcı ve 160 memur için işlem yapılması istendi
12:00 - İhtisaslaşma Programı'na seçilen üniversiteler belli oldu11:57 - Aydem ve Gediz Elektrik'ten avukatlara indirimli elektrik11:57 - Bakan Akar, şikayetçi olduğu kişiyle Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunması şartıyla uzlaştı11:56 - Van'da yeni bir iğde çeşidi bulundu11:47 - Manisa'da bir deprem daha11:39 - 'Yeni 'destek eğitim odası' sayısı 400'e ulaştı'11:34 - YSK üyeliği seçim süreci tamamlandı11:33 - Özel eğitim öğrencilerinin velilerine yönelik kurslara yoğun ilgi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Görevdeki 36 hakim savcı ve 160 memur için işlem yapılması istendi
Asgari ücretliye devlet katkısı
Bekçilere dair 18 maddelik kanun teklifinin tam metni
15 Temmuz'dan sonra kritik merkeze sızan 3 FETÖ'cü ihraç edildi
Mansur Yavaş, makamındaki 'sağır odayı' açıkladı
Başkent'te 4.5 şiddetinde deprem
MHP'li başkan intihar etti
AK Parti'de Metiner-Elitaş kavgası
MTV'yi zamanında ödemeyen, daha sonra faizli ödeyecek
Memur emeklilerinin maaş farkları ödenmeye başlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Burhan Altıntop 1
Ambivalans 2
martin eden 1
hastane kokusu 2
blöf yapmak 1
jun ji hyun 2
elif 1
mağlubiyet 2
sinsi 2
türk isimleri 1
SON İLANLAR
Kastamonu Şerife Bacı Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Söğüt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çukurca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Zonguldak Ereğlı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kayseri Yahyalı SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Gaziantep Şahinbey Geçici 4 İşçi Alacak
Burdur Bucak SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Burdur Altınyayla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam