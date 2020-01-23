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Özel güvenlik ile polis iş birliği meyvelerini verdi

Özel güvenlik görevlileri ile polisin iş birliği sayesinde 6 ilde 9 ayda yapılan çalışmalarla bin 150 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi- "Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Koordinasyonu Uygulaması" kapsamında 6 ilde verilen eğitimlere 38 bin 746 özel güvenlik görevlisi ve bin 953 genel kolluk personeli katıldı- Uygulamanın 24 ilde daha hayata geçirilmesi için eğitim faaliyetleri devam ediyor
 23 Ocak 2020 11:17
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Özel güvenlik ile polis iş birliği meyvelerini verdi

Özel güvenlik görevlileri ile polisin iş birliği sayesinde 6 ilde yapılan çalışmalarla bin 150 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, özel güvenlik görevlileri ile genel kolluk arasındaki iletişim, iş birliği ve koordinasyonu artırmak amacıyla Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca hazırlanan ve 5 Kasım 2018'de pilot il olarak İstanbul'da uygulamaya konulan "Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Koordinasyonu Uygulaması (KAAN)" kapsamındaki çalışmalar devam ediyor.

KAAN uygulaması, yılbaşında Adana, Antalya, Ankara, Bursa ve İzmir'de de hayata geçirildi.

- 40 bini aşkın personel eğitildi

Uygulamanın verimliliğini artırmak amacıyla özel güvenlik görevlileri ile genel kolluk personeli eğitimlere alındı.

Uygulamanın hayata geçirildiği 6 ilde verilen eğitimlere bugüne kadar 38 bin 746 özel güvenlik görevlisi ve bin 953 genel kolluk personeli katıldı.

- Özel güvenlik ihbarda bulundu, polis müdahale etti

Özel güvenlik görevlileri, pilot il İstanbul'da başta asayiş, narkotik ve kadına şiddet konuları olmak üzere karşılaştıkları önemli olayları, KAAN uygulaması kapsamında oluşturulan iletişim kanalları üzerinden genel kolluğa bildirdi.

Bu sayede kolluk kuvvetlerinin, olaylara hızlı şekilde müdahale etmelerine imkan sağlandı.

Çalışmalar çerçevesinde İstanbul'da 16 bin 976'sı özel güvenlik görevlisi, 507'si kolluk kuvveti olmak üzere 17 bin 483 personele eğitim verildi.

İstanbul'da 7 Ocak'a kadar bin 436'sının gerçek olduğu belirlenen 2 bin 55 ihbar yapıldı, ihbarlar sonucu bin 150 kişiye işlem yapıldı.

- 24 il daha uygulama kapsamına alınacak

KAAN uygulamasının 81 ile yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 16-17 Ocak'ta Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı koordinasyonunda 24 ilin emniyet müdürlüğüne bağlı özel güvenlik şube müdürlüklerinden sorumlu il emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin katılımıyla Ankara'da toplantı yapıldı.

KAAN uygulamasının işleyişiyle ilgili sunumun yapıldığı toplantıda personele eğitim verildi.

24 ilde uygulama kapsamına alınacak özel güvenlik görevlileri ile genel kolluk personeline şubat ayında eğitimler verilecek.
Anadolu Ajansı
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